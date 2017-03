Consulta aquí el calendario y horarios completos del Clásico Mundial de Béisbol

Este es el fixture completo del esperado gran evento del beisbol mundial

Todos los horarios en Este/Centro/Pacífico; ESPN Deportes transmitirá 45 partidos en español, 22 de ellos en horario estelar, empezando este lunes a las 10:00 pm Este / 9:00 Centro / 7:00 pm Pacífico con Israel vs. China Taipei.

Grupo A

Sede: Seúl, Corea

China Taipei

Israel

Holanda

Corea

Calendario

Marzo 6

Corea vs. Israel. 4:30 am Este / 3:30 am Centro / 1:30 am Pacífico

China Taipei vs. Israel. 10:00 pm / 9:00 pm Centro / 7:00 pm Pacífico (marzo 7 en Corea)

Marzo 7

Holanda vs. Corea. 4:30 pm Este / 3:30 pm Centro / 1:30 pm Pacífico

Marzo 8

Holanda vs. China Taipei. 4:30 am Este / 3:30 am Centro / 1:30 am Pacífico

Israel vs. Holanda. 10:00 pm Este / 9:00 pm Centro / 7:00 pm Pacífico (marzo 9 en Corea)

Marzo 9

China Taipei vs. Corea, 4:30 am Este / 3:30 am Centro / 1:30 am Pacífico

Marzo 10

Posible juego de desempate, 4:00 am Este / 3:00 am Centro / 1:00 am Pacífico

Grupo B

Sede: Tokio, Japón

Australia

China

Cuba

Japón

Calendario

Marzo 7

Japón vs. Cuba. 5:00 am Este / 4:00 am Centro / 2:00 am Pacífico

Cuba vs. China. 10:00 pm Este / 9:00 pm Centro / 7:00 pm Pacífico (Marzo 8 en Japón)

Marzo 8

Australia vs. Japón. 5:00 am Este / 4:00 am Centro / 2:00 am Pacífico

Marzo 9

China vs. Australia. 5:00 am Este / 4:00 am Centro / 2:00 am Pacífico

Cuba vs. Australia. 10:00 pm Este / 9:00 pm Centro / 7:00 pm Pacífico (Marzo 10 en Japón)

Marzo 10

Japón vs. China. 5:00 am Este / 4:00 am Centro / 2:00 am Pacífico

Marzo 11

Posible juego de desempate. 5:00 am Este / 4:00 am Centro / 2:00 am Pacífico

Grupo C

Sede: Miami

Canadá

Colombia

Rep. Dominicana

Estados Unidos

Calendario

Marzo 9

Rep. Dominicana vs. Canadá. 6:00 pm Este / 5:00 pm Centro / 3:00 pm Pacífico

Marzo 10

Estados Unidos vs. Colombia. 6:00 pm Este / 5:00 pm Centro / 3:00 pm Pacífico

Marzo 11

Canadá vs. Colombia. 12:00 pm Este / 11:00 pm Centro / 9:00 pm Pacífico

Rep. Dominicana vs. Estados Unidos. 6:30 pm Este / 5:30 pm Centro / 3:30 pm Pacífico

Marzo 12

Colombia vs. Rep. Dominicana. 12:30 pm Este / 11:30 pm Centro / 9:30 pm Pacífico

Estados Unidos vs. Canadá. 7:00 pm Este / 6:00 pm Centro / 4:00 pm Pacífico

Marzo 13

Posible juego de desempate. 6:00 pm Este / 5:00 pm Centro / 3:00 pm Pacífico

Grupo D

Sede: Guadalajara, México

Italia

México

Puerto Rico

Venezuela

Calendario

Marzo 9

Italia vs. México. 9:00 pm Este / 8:00 pm Centro / 6:00 pm Pacífico

Marzo 10

Puerto Rico vs. Venezuela. 9:00 pm Este / 8:00 pm Centro / 6:00 pm Pacífico

Marzo 11

Italia vs. Venezuela. 3:00 pm Este / 2:00 pm Centro / 12:00 pm Pacífico

México vs. Puerto Rico. 9:30 pm Este / 8:30 pm Centro / 6:30 pm Pacífico

Marzo 12

Puerto Rico vs. Italia. 3:30 pm Este / 2:30 pm Centro / 12:30 pm Pacífico

Venezuela vs. México. 10:00 pm Este / 9:00 pm Centro / 7:00 pm Pacífico

Marzo 13

Posible juego de desempate. 9:00 pm Este / 8:00 pm Centro / 6:00 pm Pacífico

Grupo E

Sede: Tokio, Japón

1º A

2º A

1º B

2º B

Calendario

Marzo 11

1º A vs. 2º B. 10:00 pm Este / 9:00 pm Centro / 7:00 pm Pacífico

Marzo 12

2º A vs. 1º B. 6:00 am Este / 5:00 am Centro / 3:00 am Pacífico

Marzo 13

1º A vs. 2º A. 6:00 am Este / 5:00 am Centro / 3:00 am Pacífico

Marzo 14

1º B vs. 2º B. 6:00 am Este / 5:00 am Centro / 3:00 am Pacífico

2º B vs. 2º A. 11:00 pm Este / 10:00 pm Centro / 8:00 pm Pacífico

Marzo 15

1º B vs. 1º A. 6:00 am Este / 5:00 am Centro / 3:00 am Pacífico

Marzo 16

Posible juego de desempate. 6:00 am Este / 5:00 am Centro / 3:00 am Pacífico

Grupo F

Sede: San Diego

1º C

2º C

1º D

2º D

Calendario

Marzo 14

1º D vs. 1º C. 9:00 pm Este / 8:00 pm Centro / 6:00 pm Pacífico

Marzo 15

2º C vs. 2º D. 9:00 pm Este / 8:00 pm Centro / 6:00 pm Pacífico

Marzo 16

1º C vs. 2º D. 10:00 pm Este / 9:00 pm Centro / 7:00 pm Pacífico

Marzo 17

1º D vs. 2º C. 10:00 pm Este / 9:00 pm Centro / 7:00 pm Pacífico

Marzo 18

2º D vs. 1º D. 3:30 pm Este / 2:30 pm Centro / 12:30 pm Pacífico

1º C vs. 2º C. 10:00 pm Este / 9:00 pm Centro / 7:00 pm Pacífico

Marzo 19

Posible juego de desempate. 6:00 pm Este / 5:00 pm Centro / 3:00 pm Pacífico

Semifinales y final

Marzo 20

Semifinal 1

1º F vs. 2º E. 9:00 pm Este / 8:00 pm Centro / 6:00 pm Pacífico

Marzo 21

Semifinal 2

1º E vs. 2º F. 9:00 pm Este / 8:00 pm Centro / 6:00 pm Pacífico

Marzo 22

Final

Vencedor semifinal 1 vs. vencedor semifinal 2. 9:00 pm Este / 8:00 pm Centro / 6:00 pm Pacífico