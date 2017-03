Madre dedicaba sus días al fitness, pero una grave enfermedad la deja irreconocible

Todo el trabajo que por años empeñó Vicki Pérez en tonificar su cuerpo para convertirse en modelo se fue por la borda

Todo el trabajo que por años empeñó Vicki Pérez en tonificar su cuerpo para convertirse en modelo fitness se fue por la borda por los efectos provocados por un tumor cerebral.

Pérez, residente en Florida, ha ganado más cde 40 libras desde octubre de 2015. En menos de un año, su peso aumentó de 130 a 172 libras a pesar de hacer su rutina de ejercicios.

En febrero del año pasado, la mujer -madre de dos niños- comenzó a notar erupciones en su piel. Posteriormente, su rostro y sus pies comenzaron a hincharse de manera extrema.

En un principio, los médicos sospecharon que se trataba del síndrome de Cushing (condición provocada por un exceso en los niveles de cortisol). Pero, al final determinaron que se era un tumor en la gládula pituitaria del cerebro.

“Yo estaba en ‘shock’ cuando empecé a notar mi cara hinchaca y mis manos y mis pies inflamados como si estuvieran reteniendo agua”, declaró la mujer al Daily Mail.

“Estaban tan hinchados que tenía que usar zapatos para hombre y mi ropa no me servía. Me sentía inflamada todo el tiempo y yo no quería salir de la casa”, relató al diario británico.

La paciente se ha tenido que someter a varias cirugías. Aunque teme que su vida nunca vuelva a la normalidad y que enfrente otro choque anafiláctico (reacción alérgica que puede ser mortal), apuesta a la esperanza y al amor de sus hijos.