Misiles de Corea del Norte fueron ensayo para atacar bases de EEUU en Japón

La información fue revelada por la agencia de noticias KCNA

Los cuatro misiles que Corea del Norte lanzó cerca de territorio japonés fueron un ensayo para atacar militares de Estados Unidos en Japón, así lo indicó Korean Central News Agency (KCNA).

Agregó que Kim Jong-un lideró el ejercicio militar “celebrando con su mirada el avance de los cohetes”, indicó The Washington Post.

Los cuatro misiles disparados el fin de semana fueron lanzados por la élite de la división de misiles balísticos Hwasong “encargados de atacar las bases de las fuerzas de los imperialistas estadounidenses agresores en Japón”, dijo KCNA.

Dicho comunicado fue calificado coomo una “descarada declaración” por expertos en estrategia militar.

Tres de los cuatro misiles volaron cerca de 600 millas sobre Corea del Norte e impactaron en el mar, dentro de la zona económica exclusiva de Japón en la península de Oga, Akita, donde se encuentra una base de defensa japonesa. El cuarto cayó fuera de esa zona.

La acción militar fue condenada por Japón, Corea del Sur y los Estados Unidos.

Por otro lado, The New York Times publicó que el gobierno federal tiene un programa para intervenir el curso de los misiles de Corea del Norte, a fin de que no toquen suelo estadounidense.