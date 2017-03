Carmen Jara dice que fue víctima de abuso y violencia doméstica de parte de su esposo

"Me agarraba del cuello y me pegaba en la cabeza y el estómago"

Carmen Jara rompe el silencio y en una conmovedora y dolorosa confesión, asegura que fue víctima de violencia doméstica y abuso de parte de su aún esposo y manager, Jorge Rosales, durante 10 años.

Angel de los Santos, reportero de ‘Despierta América’, entrevistó a la cantante para el segmento ‘Código Segura’, y allí fue donde Jara aseguró que durante 10 años soportó todo tipo de maltratos por miedo, pues su esposo supuestamente la amenazaba con matarla si lo dejaba.

“Me agarraba del cuello y me pegaba en la cabeza y el estómago, me jalaba del pelo y me tiraba en la cama. La mayoría de las veces yo trataba de correr y me ponía contra la pared y me levantaba”, confesó entre lágrimas Carmen.

También dijo que en uno de los viajes, su aún esposo, se metió en un camino oscuro, la bajó del carro y la arrastró, le pegó y ella solo pensaba en correr.

Carmen, quien se casó con Rosales en el 2014 después de varios años de vivir en pareja, le interpuso la demanda de divorcio y dice que está pensando en ir a la policía y pedir una orden de restricción para que no se acerque a ella.