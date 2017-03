Detienen a “dreamer” por vidrios ahumados en carro y lo entregan a inmigración

"Texas State Troopers" detienen a Jesús Vasquez, de 22 años, y lo refieren a la Patrulla Fronteriza por no tener licencia en colonia de El Paso. El joven no solicitó DACA por falta de fondos, pero al no tener antecedentes penales y ser un joven "limpio", su arresto preocupa a la comunidad.

