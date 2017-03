Censuran portada de sencillo de Lorena Herrera por mostrar desnudos

La cantante se quejó ante la polémica que generó con la imagen de su nuevo tema ‘Freak’

Lorena Herrera sufrió censura por la portada de su nuevo disco, donde se ven los traseros de sus bailarines.

“Ya tenía yo todo planeado para que estuviera en plataformas digitales el lunes el sencillo Freak. Siempre se manda el material y 12 horas después ya está en plataformas, pero éste no estuvo. Dije esperemos un poco más y pues pasó todo el día y nada”, dijo la exuberante rubia en exclusiva para el DiarioBASTA!

Sin entender lo que pasaba, Lorena recibió un mensaje:

“Me mandaron una notificación del servidor de las plataformas sociales, que no podía contener desnudos. Y es una tontería pues hoy en la televisión abierta hay escenas de cama que ven los niños, y la portada ni siquiera es un desnudo, son dos modelos a los que les estoy bajando el calzón y se les ve la rayita, a lo mucho 5 centímetros, por lo que no me parece nada inapropiado ni grotesco; es una exageración”.

Estamos casi seguros que en #iTunes censuraron la foto por los 5cms que se ven de las pompas de mis modelos!Estamos checando!#EsDeFreaksSerMojigatos👹😬😤 Una publicación compartida de Lorena Herrera (@lorenaherreraoficial) el 6 de Mar de 2017 a la(s) 6:45 PST

Seguidores de Lorena también se molestaron y ejercieron presión en redes sociales para que liberaran el sencillo. La actriz tuvo que invertir más dinero para cambiar el arte de la portada.

“La verdad es que los fans súper lindos exigían escuchar el sencillo; al ver que no había respuesta, me reuní con el fotógrafo para ver con el Photoshop cómo podíamos solucionar o tapar la rayita y después de todo un día de trabajo y sin avisar ni nada, ya estaba el sencillo en las plataformas digitales”.

Sin embargo, Lorena no piensa arriesgarse nuevamente y dejará de ser sensual.

“Mira, ya van varias: mi video de Masoquista está en YouTube pero restringido, es solo para mayores de 18 años, y ahora la portada. Pues ahora trataré de hacer videos divertidos pero con nada sugerente, para evitar más censuras”, dijo tajante.

Les mando mi cariño!! Que tengan un día hermoso como son uds y donde veamos todas las oportunidades para ser mejores!! 💜💛💚💙 @assadroberto Una publicación compartida de Lorena Herrera (@lorenaherreraoficial) el 21 de Feb de 2017 a la(s) 10:45 PST

Y hasta bromeó con lo que pasará con sus espectáculos:

“Mis shows no son nada grotescos, pero igual y ahora tendré que salir con mallas y no con shorts, para que nadie se ofenda, ja, ja, ja. ¡Qué horror!, pero son capaces de censurar también mi show”, concluyó.

POR: Irene Martínez