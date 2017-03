Video: La historia detrás de la que quizás sea la mejor foto de Messi con el Barcelona

Santi Garcés, fotógrafo del club catalán, contó cómo capturó la imagen simbólica de la espectacular remontada del equipo ante PSG en la Champions League

La imagen recorrió redacciones y portales de todo el mundo, además de las redes sociales. Impactante, se lo vio a Lionel Messi en lo más alto, durante el festejo de la histórica goleada de Barcelona sobre PSG por la Champions League, rodeado de hinchas extasiados por la hazaña del conjunto blaugrana.

Santiago Garcés captó la imagen en el instante justo. “El momento habla por sí solo, lo que se vivió ayer es historia del fútbol. Pocas veces tendremos un momento así en la historia del fútbol, con un personaje que es lo que es”, expresó el fotógrafo que capturó la escena en declaraciones a #MundoLeo, un programa de la señal DeporTV.

“Se alineó todo, la perspectiva, las fugas que tienen los elementos te dirigen a él, que además está levantado, con el puño en alto. Fue increíble. Yo estaba del otro lado, donde estaban celebrando, y vi que Messi se dirigía a la gradería, salí corriendo unos quince metros hacia allí, y entre las banderas y sillas, llegué un poco temprano, había ya un poco de gente delante de mí y eso me dio el plano para tener público cerca, se hizo con súper angular y no estoy ni a dos metros de Messi“, contó Garcés sobre cómo tomó la foto icónica.

“Sigo haciendo las fotos de la gente celebrando, y en un momento de pausa miro las fotos, veo que es una gran foto, la descargo y la mando a Comunicación. Pero no soy consciente de todo esto hasta que llego a casa, la edito bien con el ordenador y veo todo, porque en el teléfono móvil se ve todo muy pequeño y hasta que no la veo grande no me doy cuenta de todo lo que es la foto“, amplió.

“Fue una sorpresa, con una gran cantidad de whatsapps y comentarios en Instagram, todo fue increíble. Hay otra que me encanta, de la despedida de Xavi, pero sin duda esta será, por el momento, la mejor foto que haga a nivel de reportaje en el campo“, finalizó Santi Garcés, el reportero gráfico de Barcelona que se convirtió en autor de una foto inolvidable.