¿Este video prueba que Hitler era adicto a las drogas?

Se difundió en internet y de inmediato se viralizó

En el clip se observa a Adolf Hitler balancéandose hacia el frente y hacia atrás en lo que parecen las instalaciones de un estadio. Los dedos de su mano derecha sobre su rodilla, tamborilean sin parar.

A su lado, otros miembros del Partido Nacional Socialista alemán parecen no alterarse por los movimentos del líder nazi.

Las imágenes fueron difundidas en la red social Imgur y en Top Buzz con la teoría de que son una muestra de que Hitler era adicto a ciertas drogas, como la cocaína y las metanfetaminas.

Adolf Hitler showing symptoms of amphetamine use https://t.co/hJI3EZuAS9 — Horace Brown (@horace0916) March 8, 2017

Aunque se desconoce el origen del video y es posible que se trate de una edición, los usuarios de las redes de inmediato comentaron el video y lo compartieron, viralizándolo en breve.

Recientemente, el libro “Blitzed: Drugs in the Third Reich” (El gran delirio. Hitler, drogas y el Tercer Reich), escrito por el periodista alemán Norman Ohler, puso sobre la mesa el tema del abuso de narcóticos durante el Tercer Reich.

El periodista señala que Hitler consumía unas 74 sustancias provistas por su médico, incluso durante su vida íntima con Eva Braun.

También señala que el uso de sustancias como el Pervitín, era común entre las tropas nazis para exaltar su fuerza.