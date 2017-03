AMLO dará apoyo legal a inmigrantes y denunciará a Trump ante ONU

Arman grupo de abogados y traductores para ayudar en juicios de deportación

Nueva York.- ¿A qué viaja Andrés Manuel López Obrador a Nueva York y a Washington? ¿A dar sólo apoyo moral a los inmigrantes?

El emisario de avanzada en Nueva York del líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Héctor Vasconcelos, trastabilló un poco con esas preguntas, porque la visita del político –quien que busca por tercera vez la presidencia de México– pareciera eso, un acto moral y quizá oportunista, sin vinculación, sin resultados o beneficios concretos para los inmigrantes.

Ataja entonces: “Viene a dar apoyo moral y hay una cosa muy concreta: estamos convocando a abogados y a traductores que vivan en los Estados Unidos para que ayuden a los inmigrantes que van a tener juicios de deportación”.

Vasconcelos afirma que será en su evento del lunes 13 de marzo, en el auditorio de “Nuestra Señora de Guadalupe”, en el 328 West de la Calle 14, en Manhattan, a las 5:00 pm, cuando López Obrador ofrezca los detalles de lo que de entrada llaman el “Frente Cívico en Defensa de los Migrantes”.

“El lunes el licenciado va a anunciar ese plan, y ese mismo día va a quedar establecida una comisión encargada de estas acciones”, aseguró el exembajador de Dinamarca, Noruega e Islandia, quien colabora en el equipo de AMLO desde antes de la creación del Morena, en 2014.

Al siguiente día, López Obrador, tal como lo adelantó en febrero en Chicago, se reunirá con el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, para presentar una denuncia contra la posible violación de los derechos humanos de los mexicanos en los Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump.

Esa acción se replicará en Washington el 15 de marzo ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), confirmó Vasconcelos en conferencia de prensa y posterior entrevista con este diario en la Casa Hispana de la Universidad de Columbia.

¿Se trata sólo de actos simbólicos o se espera que haya reacciones vinculantes o algunas recomendaciones?, se le cuestiona.

“Yo creo que las dos cosas son muy importantes, la parte vinculante y la parte simbólica, cada una de las organizaciones tiene sus mecanismos de acción cuando reciben la demanda”, acotó. “La parte simbólica tampoco debe de menospreciarse, es muy importante denunciar cualquier violación a los derechos humanos en cualquier parte del mundo, para eso existen estas instituciones multilaterales y eso contribuye a acrecentar la conciencia moral entre las naciones cuando hay violaciones a los derechos humanos”.

Acompañado de un grupo de asesores mexicanos y representantes en Nueva York, como Lorena Patiño, Jesús Gómez y Manuel Díaz, Vasconcelos aseguró que alguien tiene que liderar estos procesos, ya que el gobierno de Enrique Peña Nieto no está actuando al respecto.

¿Acto proselitista?

A pesar de las buenas intenciones que puedan tener los planes de AMLO en los Estados Unidos, la sombra del oportunismo está presente. Vasconcelos sabe que ésa será una pregunta constante para su líder político de izquierda.

“Como digo siempre, AMLO empezó a venir a este país desde 2008, yo mismo lo he acompañado a varias ciudades… no se trata de una acción momentánea, siempre ha querido estar en contacto con esta comunidad, tenemos comités de simpatizantes de Morena en este país… no es algo que surgió hace un mes o mes y medio”, afirma.

En Estados Unidos se han lanzado alertas sobre el aumento de la popularidad de López Obrador en México, al considerar que sus propuestas políticas y discursos son cercanos a los de Hugo Chávez en Venezuela.

“A mí eso me parecería absurdo, yo creo que a los Estados Unidos le conviene tener un México fuerte, con un gobierno legítimo como que el que tendría con López Obrador; un México con crecimiento económico, mayores oportunidades de empleo, lo cual –por cierto– disminuiría la migración hacia los EEUU; un gobierno honesto, no acusado permanentemente de actos de corrupción” expresó.

Esta gira de López Obrador que comenzó en febrero, a pocas semanas de que el presidente Trump tomara posesión, lo ha llevado a Chicago, Phoenix, El Paso y Los Ángeles; continuará la siguiente semana en Nueva York y Washington, pero luego irá a Laredo y San Francisco.

Algunos integrantes de comités en la Gran Manzana acudieron a la conferencia de Vasconcelos, y fue evidente que siguen preparando los detalles para el evento del lunes “¿ya viste lo de las lonas?”, le preguntó un activista a otro compañero, quien hizo gesto de no querer hablar del tema en medio de tanto periodista.

Será el lunes cuando se sepa qué tan cerca o tan lejos del proselitismo estará el discurso de López Obrador.