Hoy el público le podrá dar el último adiós a Papo Brenes

Mi adorado Papo Brenes, estás y estarás siempre en mi corazón y el de todos los que tuvimos el privilegio de conocerte. Tu amistad y tu don de gente son tesoros que guardaré para siempre. Papo, buen viaje y que Dios ilumine ese camino que te toca recorrer. ¡Gracias por tanto amigo bello! Nunca te olvidaré. 💖🙏🏼😢

A post shared by Ednita Nazario (@ednitanazario) on Mar 10, 2017 at 4:17am PST