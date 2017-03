Toyota Yaris Prius y Highlander en el Top 10 Consumer Reports 2017

El Top 10 de los Mejores Autos de la revista Consumer Reports 2017 incluye a las nuevas generaciones del Toyota Yaris, Prius y Highlander entre los mejores modelos que se pueden comprar en Estados Unidos. Consumer Reports, publicación especializada en…

El Top 10 de los Mejores Autos de la revista Consumer Reports 2017 incluye a las nuevas generaciones del Toyota Yaris, Prius y Highlander entre los mejores modelos que se pueden comprar en Estados Unidos.

Consumer Reports, publicación especializada en analizar y comparar productos de todo tipo que se edita desde 1936, distinguió a estos tres modelos Toyota tras someterlos a las más exigentes pruebas de manejo y evaluar sus características de rendimiento de gasolina durante las pruebas de carretera, la confiabilidad prevista, la satisfacción del propietario y la seguridad.

Además, para ser elegido un Top Pick de Consumer Reports, un modelo tiene que tener una puntuación global ejemplar en su categoría de vehículo.

Un auto que supera la competencia en estas medidas es realmente extraordinario. La lista de los Top Picks de Consumer Reports de 2017, las Tarjetas de Reporte de Marcas de Autos y más de la Edición Anual de Automóviles están disponibles en el número de Auto anual y en la página oficial.

El Toyota Yaris iA 2017 fue el ganador en el segmento ‘Subcompact Car’, mientras que la cuarta generación del Toyota Prius, el pionero de los híbridos, logró el No. 1 en la categoría ‘Compact Hybrid’, mientras que la SUV Toyota Highlander, que tiene capacidad para hasta ocho ocupantes, fue elegida como la mejor entre las ‘Midsized SUV’.

Los ganadores de las diferentes categorías, 10 en total, en los Best Cars of the Year 2017 de Consumer Reports fueron elegidos por ser modelos fiables, seguros y satisfactorios para sus propietarios.

En el caso de los tres modelos de Toyota vencedores, Yaris iA, Prius y Highlander, destacan por su fiabilidad y la alta satisfacción de los clientes, sobre todo en el caso del nuevo Toyota Prius, con la máxima valoración en ambos apartados — por encima de 80%.

Este es un nuevo reconocimiento para la cuarta generación de Prius por parte de Consumer Reports ya que a mediados de 2016 lo distinguió como el híbrido más eficiente entre los 37 modelos examinados con esta tecnología.

En las pruebas realizadas por la publicación estadounidense, el nuevo Prius finalizó con rendimiento de 52 millas por galón), significativamente mejor que las 44 MPG de la generación anterior, por lo que el Prius supera la clasificación al ser más eficiente que el Honda Insight de primera generación, que tenía 51 MPG.

Para calcular el consumo de todos los vehículos, Consumer Reports realiza dos tipos de recorridos, uno en vía pública a una velocidad constante de 65 MPH y otro en circuito, simulando conducción urbana e interurbana.