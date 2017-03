Doce actores latinos que hay que seguir en Hollywood este año

Quédense con estos nombres, porque darán mucho que hablar

No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Quizá echen en falta algún nombre, y advertimos que hemos dejado a un lado a los hispanos ya consagrados en la meca del cine. Pero en la siguiente lista –con rostros más o menos conocidos- todos comparten una cosa: tienen un brillante futuro por delante si lo saben aprovechar y la fortuna les sonríe un poquito.

1. Pedro Pascal

Como él mismo dice, la fama le está llegando ya curtido a este actor estadounidense de origen chileno. Ahora le reconocen por la calle por sus papeles en “Game of Thrones” y “Narcos”, después de más de una década teniendo que trabajar de cualquier cosa mientras iba de audición en audición. Ha llegado su momento y él lo sabe. Acaba de estrenar “The Great Wall” junto a Matt Damon y comenzaremos a verlo mucho más a menudo en películas de Hollywood.

2. Karla Souza

Una de las actrices más perfectamente bilingües (inglés y español) que se puedan encontrar ahora mismo. A sus 31 años, Karla Souza tiene una sólida carrera en México, pero lleva ya dos años y medio trabajando casi exclusivamente en Estados Unidos –donde vivió de niña– en la serie de ABC “How to Get Away with Murder”. Acaba de estrenar la comedia romática “Everybody Loves Somebody” (Todos queremos a alguien), donde los personajes saltan del inglés al español con total naturalidad.

3. Ryan Guzmán

Este actor de 29 años nacido en Texas pero criado en el norte de California nos sorprendió a todos cuando protagonizó junto a Jennifer López “The Guy Next Door”. En su juventud Guzmán compaginó los deportes –fue pitcher en el equipo de la universidad y también practicaba Artes Marciales Mixtas- con el modelaje. Hasta que se mudó a Los Ángeles en 2010 y comenzó a actuar en comerciales. Eso le animó a estudiar interpretación y pronto recayó en la exitosa película de baile “Step Up Revolution”. Está trabajando con regularidad en televisión y cine y no faltará mucho para que le llegue un gran papel.

4. Patricia Maya

Patricia Maya, -conocida también como Patricia Schneider ya que está casada con el humorista Rob Schneider– comenzó su carrera en México como productora y escritora para Televisa en series de Telehit como Guerra de Chistes y Cuéntamelove. Se mudó a Estados Unidos y continuó escribiendo para la televisión en Azteca América, pero pronto comenzó su carrera como actriz en comerciales. De ahí saltó a las serie de comedia “Real Rob“, original de Netflix, donde se interpreta a sí misma, la esposa de Rob Schneider, además de ser una de sus guionistas principales. Real Rob se basa en la vida de la familia Schneider. Debido al éxito de la primera temporada, Netflix lanzará la segunda este verano, en la que el personaje de Maya tendrá su propia trama.

5. Gabriel Chavarría

Tenía 16 años cuando, jugando al baloncesto en un parque donde se estaba llevando a cabo una audición, probó suerte animado por su hermano y terminó consiguiendo un papel en el film “Freedom Writers” (Diarios de la calle) junto a Hilary Swank. Hoy, diez años después, tras protagonizar la exitosa serie “East Los High” durante casi cuatro años, tiene tres películas en marcha que verán la luz los próximos meses: “Hunter Killer” (con Gerard Butler, Gary Oldman y Billy Bob Thornton), “Behind Enemy Lines” y “War for the Planet of the Apes” (con Woody Harrelson y Judy Greer).

6. Patricia de León

Esta panameña arrancó en el mundo del modelaje y ganó Miss Panamá en 1995, pero pronto se pasó a la televisión –como reportera primero, y como actriz después- y trabajó para Univision, Telemundo y TV Azteca. De ahí dio el salto a las producciones en inglés, ya asentada en Estados Unidos, con títulos como las series “Men of Certain Age”, “Lincoln Heights”, “Cold Case”, “The Chicago Code” y “Crossing Jordan”; y las películas “All In”, “Love Orchard” y “The Pool Boys”. Patricia de León acaba de filmar dos thrillers que verán la luz próximamente –“Your Move” y “Slammed!”- y está en el proceso de grabación del film de ciencia ficción “Miles” con Lucy Hale y Becky G.

7. Miguel Ángel Silvestre

Este español de 34 años está haciendo mucho ruido a ambos lados del Atlántico tras una década centrado principalmente en la televisión en su país. Pero llegó el personaje de Alberto Márquez en la serie “Velvet” y descubrió que su talento y atractivo no tienen fronteras. Netflix le ha recibido con los brazos abiertos y después de participar en “Sense8” lo podremos ver en la siguiente temporada de “Narcos”.

8. Aislynn Derbez

La hija de Eugenio Derbez y Gabriela Michel ya tiene 30 años y quiere hacerse un nombre por sí misma. Empezó muy joven en el modelaje, pero luego estudió actuación en las mejores escuelas de Nueva York y arrancó su carrera en México donde protagonizó la comedia “A la mala” en 2015. Desde el año pasado vive en Los Ángeles con su marido Mauricio Ochmann y rodó películas independientes como “Win it All” (aún por estrenar) y la serie de Netflix “Easy”. Podremos ver al matrimonio juntos en “Hazlo como hombre” más adelante este mismo año.

9. Santiago Cabrera

Este chileno-británico nacido en Venezuela lleva años pasando desapercibido mientras trabajaba en títulos importantes de televisión como las series “Heroes”, “Merlin” y “The Musketeers”. Pero en este 2017 en que cumplirá 39 años lo veremos en una gran producción de estudio de Hollywood: “Transformers: The Last Knight”, junto a actores de la talla de Mark Wahlberg, Stanley Tucci, John Goodman, John Turturro y Anthony Hopkins.

10. Becky G

Llevamos tiempo escuchando a esta joven y… ¡acaba de cumplir 20 años! Esta angelina mexico-americana se hizo popular en YouTube a partir de 2011 y desde entonces la vemos en todas las galas y entregas de premios de música latina. Pero 2017 supondrá otro hito para Becky G: aunque ya coqueteó con la interpretación antes, éste será el año de su salto al cine cuando se estrene “Power Rangers”, película producida por Haim Saban, el dueño principal de Univision, en la que ella interpreta a la “ranger” amarilla.

11. Adria Arjona

Otra joven hija de artistas que busca hacerse un nombre por sí misma. Hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona y de la modelo puertorriqueña Leslie Torres, Adria tuvo claro desde temprano que quería ser actriz. Criada en México y en Miami, estudió actuación en Nueva York –donde asegura que ella misma se mantenía con lo que ganaba trabajando de mesera– y reside ahora en Los Ángeles, desde donde acaba de estrenar la serie “Emerald City” de NBC y el film “The Belko Experiment”.

12. Isabela Moner

Es la más joven de la lista con sólo 15 años, pero ya tiene un disco, media docena de películas y tres series de televisión (la principal, “100 Things to Do Before High School”) a sus espaldas. A los 10 años actuó en Broadway junto a Ricky Martin. Desde entonces no ha parado de trabajar con el imperio del entretenimiento infantil Nickelodeon. Nacida en Cleveland de madre peruana y padre estadounidense, capaz de cantar, bailar, tocar varios instrumentos y actuar, Moner tiene todo el futuro por delante. Pero en el más inmediato la podremos ver en “Transformers: The Last Knight”.