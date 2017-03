Hospitalizan a Ariadne Díaz y abandona grabaciones de telenovela

La protagonista de 'La doble vida de Estela Carrillo' la mandaron a reposar

El viernes pasado, Ariadne Díaz abandonó las grabaciones de la telenovela “La doble vida de Estela Carrillo”, al sentirse mal de la garganta y traer una fiebre muy alta, lo que la orilló a acudir al médico, pensando que sería algo muy leve, sin embargo, los médicos le recomendaron quedarse en observación, ya que no solamente traía una infección en la garganta, sino que sospechaban que podría tener apendicitis.

El cuadro final dio como resultado una infección y gastroenteritis, por lo que le recomendaron reposo total y una serie de medicamentos para estabilizarse. Ariadne, quien interpreta a una cantante, ha sido muy cuidadosa con su garganta, ya que la producción le asignó un maestro de canto, sin embargo, esforzar la voz y las constantes tareas que tiene que realizar como actriz y a su vez como madre, le dieron como resultado estas enfermedades, originadas por el estrés que ha manejado los últimos días.

Pues, a pesar de que a su pequeño lo cuida una nana o su propio marido, ella está atenta a Diego, quien el sábado cumplió 10 meses de edad y que procura llevarlo a las locaciones de la historia para estar más tiempo con él.

La producción de Rosy Ocampo ha estado al cuidado de su protagonista e incluso cuenta con el permiso para no asistir a grabar hasta que se sienta mejor. Este fin de semana sólo grabaron escenas en donde ella no aparece, para así no retrasar la historia.

Gerardo Escareño