Sergio Ramos, “el ángel blanco” del Real Madrid

El defensa más determinante en historia de victorias del Real Madrid es un verdadero espanto para las zagas rivales, cada vez menos capaces de detenerlo

Sergio Ramos dista de ser un futbolista cualquiera. Su trascendencia al interior del grupo va mucho más allá de sus condiciones futbolísticas, por ello es un líder indiscutible y un elegido para volverse referente del Real Madrid, conjunto del cual es capitán, además de estar ya entre quienes formarán parte de la posteridad del club blanco.

Nacido en Camas, un municipio de la provincia de Sevilla, el defensa central de 30 años ha establecido un régimen de terror en los rivales cuando abandona su zona de juego para lanzarse a la conquista del gol en el marco rival. La trama de estas jugadas es por todos conocida; sin embargo, pocos resultan capaces de salir ilesos de sus remates.

Su influencia en el devenir del Real Madrid es total, porque más allá de su liderazgo para ordenar el cuadro bajo y ser el trozo de uranio de donde surge la energía y el carácter del equipo, Ramos se ha convertido en un experto en resolver problemas, tal como muestra su alucinante cuota de goles: 69 en 12 temporadas con el conjunto de la capital española.

Pero hay más. Desde su irrupción al cielo de los consagrados en Lisboa durante la final de la Liga de Campeones 2014, cuando en tiempo de reposición, empató de cabeza un partido que lucía perdido frente al Atlético de Madrid, el sevillano ha visto puerta en 22 ocasiones, de las cuales, 19 han ocurrido cuando su club empataba o perdía; algo inédito para cualquier zaguero central en los tiempos actuales del balompié.

De hecho, Ramos es el único defensor en la historia de la Champions en anotar gol en dos finales distintas, como ocurrió en la mencionada frente al Atlético en 2014 y en Milán la campaña anterior, donde también vulneró a los colchoneros en un encuentro cuyo final dejó un marcador de 1-1, pero con el undécimo triunfo blanco en la competencia después de una tanda de penaltis.

Ese par de tantos le permiten acceder a la corte de los inmortales y desde su trono, sentarse a la mesa con colosos como Cristiano Ronaldo, Raúl, Samuel Eto’o y Lionel Messi. Lo dicho, no es poca cosa.

Es más, luego de su última irrupción imparable frente al Nápoles en la Liga de Campeones, al marcar la diana del 1-1 en el partido de vuelta y provocar con otro cabezazo el 1-2 a favor de su equipo, que terminó por ganar 1-3 (global 6-2), no son pocas las voces que preguntan si Ramos es ya el mejor defensa central en la historia del Madrid.

Da triunfos históricos

El ejercicio de determinar si es lo mejor de la zaga central en los 115 años de vida del conjunto blanco parece ocioso, como todas las dinámicas basadas en la necedad de colocar en una misma coctelera a jugadores de diferentes épocas, pero lo que representa una realidad innegable es que Ramos, sin duda, es ofensivamente el especialista de su posición con goles más determinantes en la historia del club.

Carlos Alonso González, mejor conocido en el mundillo del balompié como Santillana, debido a su lugar de nacimiento ubicado en Santillana del Mar, Cantabria, y quien llegó a ser considerado en su época como el mejor rematador de cabeza en España, se rinde sin decoro ante el defensor de su querido Real Madrid.

En días anteriores, Santillana describió las virtudes del Ramos atacante para el Diario AS de España. “Los rivales suelen tener un plan para que no los marque, hay vigilancias más estrechas, y aún así, hace goles. Sergio tiene mucha fe; no va al área a ver qué pasa. Va al ataque con mentalidad de delantero centro. Tiene mucha intuición para saber a dónde va a ir el balón, se anticipa muy bien a la jugada y es potentísimo”, dijo.

Ramos, hombre de carácter fuerte y convicciones perfectamente establecidas, vivió momentos difíciles al lado del técnico portugués Jose Mourinho, con quien tuvo una serie de roces porque ninguno de los dos cede terreno cuando se trata de luchar por lo que creen; sin embargo, no es extraño ni lejano a la verdad establecer que después de ser entrenado por el luso, el “cameo” vio acrecentado su espíritu ganador y fortalecida su potencial moral.

Según Pablo Blanco, hombre que descubrió al entonces niño de ocho años de edad de nombre Sergio Ramos, el madridista “es un maestro en la coordinación carrera/salto/cabeceo. Cuando va arriba, con la posición ganada, es mortal. Vacuna sin piedad al rival”.

Blanco recordó durante la semana para la agencia EFE que entre las destacables virtudes de Ramos están la aplicación en el campo, el entendimiento de las condiciones de los partidos y su facilidad natural para jugar al fútbol, solo por ello es explicable la progresión vivida durante su carrera desde juvenil hasta profesional, en la cual pasó de ser un centro delantero (de ahí su instinto) a mediocentro (desarrolló el juego de pies y la lectura de partido) y hasta defensa central.

Con 11 goles anotados en esta campaña, es ya el cuarto mejor anotador del equipo, por debajo, es evidente, de Ronaldo (25), Karim Benzema (15) y Álvaro Morata (13), todos ellos delanteros. Además, de su cuota de dianas, todos han sido con la cabeza, lo cual refrenda que cuando encuentra el espacio este hombre es realmente letal.

—————————————————————————————————————————————–

19

de sus últimos 22 goles han llegado cuando el Real Madrid está empatado o perdiendo

31

años de edad cumplirá Sergio Ramos este mes y aunque resulte contradictorio, en España se cree que el Madrid ya busca darle salida

2

títulos de Liga de Campeones de Europa tiene Ramos con el Real Madrid (2014 y 2016), y en ambas finales anotó gol y fue determinante

Defensas goleadores del Real Madrid

Fernando Hierro 127 goles

Sergio Ramos 69 goles

Roberto Carlos 68 goles