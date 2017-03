Sicilia rechaza Ley de Seguridad Interior de México “Se legalizará el Estado de excepción”

La crisis de derechos humanos se agravará, advierte el activista y escritor mexicano

México – El poeta mexicano Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pidió hoy frenar la Ley de Seguridad Interior, que pretende regular la presencia de las Fuerzas Armadas en las tareas de Seguridad Pública en el país.

La aprobación de la iniciativa representaría la legalización “del estado de excepción” y no solucionará la grave situación del país en esta materia, dijo Sicilia durante su participación en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán (Filey) 2017, que se celebra en el sureste de México.

“Si aprueban la Ley de Seguridad Interior, le darán carta de naturalización y legalización al estado de excepción”, sentenció el poeta y activista.

Sicilia, quien presentará su libro “El deshabitado” durante la Filey, advirtió que la aprobación de esta ley, que actualmente se discute en el Legislativo, puede provocar que aumente “la limpieza social” y el número de desaparecidos en el país.

“Hay que entender que el Ejército viola derechos humanos, no solo este, no conozco un Ejército que no los viole. Están hechos para estados de excepción, para momentos de guerra, y en estos estados de excepción se violentan los derechos humanos“, alertó.

Sicilia destacó que a dos años de que concluya el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha empeorado la situación en materia de seguridad porque se decidió continuar la política violenta del exmandatario Felipe Calderón (2006-2012).

Sicilia destacó que en 2011, con Calderón, había 40,000 muertos y 10.000 desaparecidos, “hoy tenemos cerca de 200,000 asesinados y ya ni siquiera llevan la cuenta (de los desaparecidos)”, dijo.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, afirmó el pasado 6 de marzo que esta ley “no busca militarizar” al país, sino darle un marco legal hasta que los efectivos regresen a sus cuarteles.

La Ley de Seguridad Interior es considerada indispensable por muchos políticos, pero inquieta a expertos y familiares de víctimas de la lucha contra el narcotráfico, pues consideran que legitima y perpetúa la presencia de los militares en las calles.