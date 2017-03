Carmen Villalobos comparte fotos desde el set de ‘Sin senos sí hay paraíso’

La actriz colombiana ya graba la telenovela de Telemundo

Carmen Villalobos fue la gran sorpresa en el final de la temporada de “Sin senos sí hay paraíso” retomando su personaje de Catalina de “Sin senos no hay paraíso”.

En la tercera temporada de la saga, la historia girará alrededor del personaje de Villalobos y ya se encuentra el elenco grabando nuevos capítulos. La actriz ha compartido, con todos sus seguidores de redes sociales, fotos desde el set, pero ella se lamenta no poder retratar más de la atmósfera para mantener el suspenso.

“Besitos desde el set de ‘Sin senos sí hay paraíso'”, escribió en Instagram. “A veces quisiera subir fotos diferente a selfies pero es un poquitín difícil por varias razones, no se puede ver mucho el set donde estamos grabando (porque nos regañan), o no se puede ver la ropa, o no hay nadie que te tome una buena foto distraída, así como casual … en fin, son varias razones, pero ajá, esta fotico es para desearles un excelente martes”.

En otra ocasión compartió una imagen con su compañera Majida Issa.

Y hoy grabando @sinsenossihay que me encuentro con mi bella y talentosa @majidaissa 😱😱😱😱 y pues ajá, no aguantamos las ganas de tomarnos esta foto😏😏😏😏😏 esto está candelaaaaaa mi gente bella🔥🔥🔥 quien está esperando la nueva temporada de @sinsenossihay de @gustavo_bolivar 🙋🏼🙋🏼🙋🏼!!! A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) on Mar 10, 2017 at 9:49am PST

Y también una foto durante un descanso.

Hoy muy cómoda en camita grabando @sinsenossihay 😜😜😜😜!!! Feliz tarde para todos 💋💋💋💋 A post shared by CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) on Mar 7, 2017 at 10:20am PST

La producción colombiana si compartió un video desde los camerinos en una locación de la telenovela.