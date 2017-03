El nuevo auto del “Checo” Pérez en F1 será rosa ¡Y los memes no perdonan!

Bienvenido al equipo BWT! Este será nuestro auto esta temporada. Ahora sí vamos a tener una temporada color de rosa! 🙏😁 Y esperen a ver mi nuevo casco… 😏 ••• Welcome onboard BWT! This will be our car for this season. We will have a great PINK season! And wait to see my new helmet… 😬😎😏

A post shared by Checo Pérez (@schecoperez) on Mar 14, 2017 at 7:52am PDT