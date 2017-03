Estadounidense de origen indio confronta a secretario de prensa de Trump en tienda Apple

Esto no termina nada bien

El recorrido del portavoz de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, por una tienda Apple en Washington se convirtió este sábado en una odisea cuando una joven estadounidense de origen indio lo confrontó sobre las medidas de su jefe.

Shree Chahan (33) miembro de la organización sin fines de lucro Parents in Partnership detuvo a Spicer para, entre otras cosas, acusarlo de racista.

Mientras graba la escena, la joven inicia la diatriba diciendo: “¿Qué se siente trabajar para un fascista?”.

A lo que Spicer responde en un intento por evadir a la muchacha: “Tenemos un gran país”.

“¿Nosotros tenemos un gran país?”,“¿tú ayudaste con el asunto ruso?”, ¿tú también eres un criminal?”, continúa la chica. “Tú cometiste traición?” Como el presidente.

“¿Has cometido traición también?” “¿qué me puedes decir de Rusia?”, insiste.

A esto, el vocero de medios contesta: “Es un gran país que te permite estar aquí antes de que lo abandones”.

Chauhan, quien nació en Estados Unidos y es descendiente de indígenas, dijo al Daily Mail que sintió que, a través de sus palabras, Spicer sugirió que ella no tenía derecho a estar en el país. La joven rechazó la posibilidad de que el funcionario se refiriera a que todos los estadounidenses tienen derecho a la libre expresión. “El es el secretario de prensa del presidente de Estados Unidos. No me digas que él, probablemente, sugería eso porque él trabaja para la administración que ha hecho todas estas cosas”, planteó.

En específico, Chauhan se refirió a la orden ejecutiva del presidente que limita la entrada de inmigrantes de países de mayoría musulmana.

La joven argumentó que Spicer debió haber dicho: “Un gran país que permite la disidencia”. “Hay muchas maneras en las que se pudo haber dicho”, sostuvo.