Hija de José José desmiente gravedad de salud de su padre

El reporte asegura que el cantante tiene un tumor

Después de que se difundiera la noticia de que José José había sido hospitalizado por tener un tumor, su hija Marisol Sosa ha salido a aclarar la situación.

“Todo en orden, le están revisando desde la punta del pelo hasta la punta de los pies, como cada año, gracias a Dios, todo en orden, se ha sentido él muy bien”, dijo Sosa al programa “Fórmula Espectacular”.

Marisol tomó la oportunidad para desmentir que “El Príncipe de la Canción” tiene un tumor en la cavidad abdominal.

“No ha habido nada de eso, a mí mi papá no me mencionó nada de eso el día de ayer, al contrario me dice he estado muy bien, me han estado revisando todo, no han encontrado absolutamente nada malo, ni me siento yo mal”, explicó.

Además agregó no saber quien filtró la información errónea sobre el estado de salud de su papá, quien vive en Miami.

“A nosotros nos indicaba el día de ayer, que nos marcaba en cuanto él salga, que probablemente es este fin de semana, para vernos, para comer y pasarnos el resto de la tarde juntos”.