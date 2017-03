Angélica Celaya sobre su interpretación de Jenni Rivera: ‘No me conocí al espejo’

"A mí no me van a ver, no estará Angélica Celaya"

Tal como te contamos, Angélica Celaya será la actriz que interpretará a Jenni Rivera en la serie de Telemundo, autorizada por la familia, ‘Jenni Rivera, Mariposa de Barrio’. En exclusiva hablamos con ella quien nos adelantó cómo hará para parecerse físicamente siendo tan distinta.

Pregunta: ¿Cómo te sientes con este gran desafío en tu carrera?

Angélica Celaya: Feliz y bendecida de tener esta responsabilidad. En verdad es un honor poder interpretarla y tener el peso de alcanzar lo que es Jenni Rivera.

P: Rosie Rivera dijo que habías sido la elegida porque supiste captar la esencia de Jenni, ¿qué piensas de eso?

AC: Es el mejor elogio que me pueden dar, no existe mejor elogio que la familia haya visto en algo de mí a la mamá, a su hermana, a su hija… Si puedo llegar a interpretar, y que la familia tenga esa misma emoción, hice un buen trabajo porque ellos vivieron con Jenni desde chiquita hasta que fue mamá, si sus papás pueden llegar a sentir lo mismo con cada escena que yo haga, he hecho mi trabajo.

P: ¿Cómo fue para ti hacer ese casting?

AC: Fue interesante porque fue un proceso largo. Fueron varios meses en los que tuve el acercamiento y viendo diferentes aspectos hasta el último casting. La verdad es que yo me empapé. Yo me vi todo un fin de semana ‘I Love Jenni’ para grabarme su voz, sus tonos, como dice las cosas, sus gestos. Cómo ella está de pronto con Chiquis o con sus otros hijos, con su hermana Rosie, con su mamá cuando le enseña a manejar… Todas son diferentes cosas que en el momento de ejecutar el último casting que hice fue lo que me ayudó, lo que me dio las fuerzas para completar ese personaje.

P: ¿En algún momento sentiste que estabas aprobada por Jenni para hacer de ella?

AC: Creo que quisiera decir que sí, pero no soy soberbia y si la familia, si sus hijos, sus hermanos, sus papás en mí vieron a Jenni eso es lo que me llevo, es lo que guardo muy dentro de mí.

P: ¿Qué significaba Jenni en tu vida antes de hacer el casting, y qué significa hoy?

AC: Jenni en mi vida era mi mamá con sus noches de kareoke porque ella, mis tías y mis primas todas son fanáticas de Jenni. A todo el mundo le encanta cantar en mi casa, mi papá se avienta sus corridos Mi mamá cantando ‘Mis Chuper amigos”, que ella ni toma, o ‘Se las Voy a Dar a Otro’ y mi pa bien contento ahí aplaudiéndole (risas). Jenni representaba la alegría en mi casa y ahora representa mucho más, es una hermosura, un acercamiento que nunca he tenido con un personaje.

P: Una de las grandes expectativas es ver tu transformación física, ¿qué nos puedes contar?

AC: La verdad es que hay una transformación grande físicamente, cuerpo, facciones de cara, la voz, es todo. Desde el equipo de maquillaje, vestuario, producción, el trabajo que yo tengo que hacer en mi casa antes de llegar al set, es un trabajo complejo, y muy distinto. A mí no me van a ver, no estará Angélica Celaya.

P: ¿Qué te pasó cuando tú te viste frente al espejo caracterizada de Jenni?

AC: No me reconocí, fue tanta la transformación que yo no me conocí al espejo, me saqué de onda, grité ¡está fuerte!… Mis ojos no cambian, mi boca no cambia, pero se me hacía como algo. Me daba mucha risa porque es cuando menos me he parecido a mi misma, pero es el gran reto de decir: olvídate de ti misma, olvídate de tus tres cuartos, de mantener el perfil, de estar perfectamente maquillada y esbelta y larga, aquí la que toma el primer lugar es Jenni.

P: ¿Qué le dices a sus fans que son tan especiales cuidando el recuerdo de su ídola?

AC: Ojalá que me den la oportunidad de poder hacer una representación digna y hecho con mucho amor y con mucho respeto de Jenni y que de verdad yo la admiro y la tengo tan presente como ellos, y soy parte de su club de fans.