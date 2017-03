Prince Royce realiza su sueño con Shakira

Además, el cantante no descarta participar en una telenovela

Las caderas de Shakira se menean al son que le toquen… hasta bachata, comentó Prince Royce, quien tuvo la oportunidad de bailar este sensual género con la colombiana, como parte de su colaboración en “Deja Vu”.

Esta canción forma parte de “FIVE”, álbum más reciente del cantante. Y el video está por salir en unos días, pues ya se grabó semanas atrás, en Barcelona.

“Fue súper bien. Trabajar con Shakira ha sido un sueño y un placer para mí. Me ha tratado súper bien: muy humilde, muy trabajadora, muy involucrada con la música, con la producción y la dirección del video. Baila espectacular”, detalló.

Tras un recorrido por Coyoacán, donde visitó el Kiosco del Jardín Hidalgo, la iglesia de San Juan Bautista y la Fuente de los Coyotes, el cantante reveló que si ha colaborado con la colombiana, Thalía y Jennifer Lopez, es porque las mujeres son su fuente de inspiración.

“Creo que todas me han puesto nervioso, son chicas que admiro mucho y, obviamente, como cada chico, es un sueño estar con ellas. Ha sido un placer trabajar con ellas son profesionales y trabajadoras.

“El video que subió Shakira bailando bachata es espectacular, ella es bailarina y creo que tiene la experiencia de bailar quizás todos los géneros, pronto veremos el video, pero a mí me encanto”.

Hay una rola que ya debutó en Estados Unidos. Se trata de “Moneda”, dueto con Gerardo Ortiz, joven que comparte algo con él: su nacimiento en el país vecino y sus ganas de estar cerca de sus raíces. La música regional, en el caso de Ortiz.

Además de su pasión por la música, Royce debutó en la actuación cuando se unió al elenco de la cuarta temporada de la serie “East Los High” y, recientemente, en el musical de Fox, “The Passion”, y no descartó la posibilidad de actuar en una telenovela en México.

“No me estoy enfocando todo en la actuación, pero me encantaría seguir creciendo como actor si la gente me lo permite. Telenovela en México, invítenme, puede ser ¿Por qué no?”, destacó.

Manuel Tejeda y Arturo Perea