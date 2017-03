VIDEO: Joven latina defiende a pareja en Nueva York de los insultos racistas de otra hispana

Tracey Tong se convirtió en una heroína del Metro de NY después que un video que circula en las redes muestra cómo defiende a una pareja musulmana del acoso intolerante de otra latina

Una mujer latina que defendió a un hombre y una mujer de aspecto “indio-musulmán” de los insultos de una puertorriqueña en el metro de Nueva York se ha convertido en la última heroína de la ciudad en las redes sociales, después de que un video que recoge el incidente tiene miles de vistas en YouTube y en las redes sociales. “No tiene por qué faltarle el respeto a ella ni a su compañero”, dijo en defensa de las víctimas.

En el clip del episodio, que tuvo lugar el pasado martes en la línea de metro E, se puede ver cómo la agresora le pregunta a una pareja: “¿Por qué están aquí? ¿Por qué están en este país si no están con nosotros?”. “¿Quién es nosotros?”, responde el hombre de la pareja, junto a otros comentarios parcialmente inaudibles. Mientras, otra de las viajeras del vagón, con algo de acento, le pide que deje de molestar a la pareja. La agresora arremete entonces contra ella: “No, no lo entiendes. Ni siquiera eres de aquí”.

Tong entonces interviene y explica a la mujer, en inglés, que ella es medio china y medio peruana. Y le pregunta a la mujer de dónde es. Cuando la agresora responde “Puerto Rico”, Tong comienza a intentar razonar con ella, en español: “Yo creo que está siendo bien injusta. Aquí tenemos todos que unirnos. No tenemos que estar contra una persona, eso es absolutamente ridículo y es una falta de respeto. Por qué vamos a pelear con la gente y comenzar más problemas. Tenemos que estar juntos. No comience a atacar a una señora que, pobrecita, es inocente”.

La agresora, que rehúsa corregir su comportamiento, le dice que no se meta.

“No le estoy diciendo que se calle, le pido que la respetes en español, en inglés, en chino, en francés, en cualquier idioma que quiera que le diga. Se lo diré, haya nacido aquí, en Puerto Rico o en donde sea”, le dice Tong, ahora en inglés. “Porque yo nací aquí y no me gusta cómo la está tratando. Es grosero. Estamos en esto juntos, ¿de acuerdo? Estamos todos en esto juntos, nos guste o no lo que está sucediendo con el gobierno, tenemos que lidiar con ello. Es una mujer adulta, aguántese y defienda a tus hermanos porque eso es lo que es. Si es parte de este país, es un hermano y una hermana”.