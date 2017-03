Piqué afirma que no le tienen miedo ni al Real Madrid ni al Atlético

El marido de Shakira y estelar del Barcelona disfrutó hasta lo indecible la remontada al PSG, pero -dice- que ya pasó la página

Gerard Piqué, jugador del Barcelona, aseguró hoy de cara al sorteo de cuartos de final de la Liga de Campeones que no tienen miedo ni al Real Madrid ni al Atlético de Madrid y que lo único que esperan es que sea una buena eliminatoria porque se trata de una fase del torneo “muy complicada“.

“No tenemos miedo a enfrentarnos con ninguno de los dos ya que los hemos eliminado antes en algún otro momento. Vamos con todas las ganas“, explicó tras asistir a un acto promocional el defensa internacional, que abogó por que puedan pasar a semifinales para que la remontada ante el PSG “no haya sido una noche de ensueño, sino que sirva para algo más y podamos ganarla”.

Piqué fue preguntado por si sería raro un Barcelona sin Andrés Iniesta, tras haber declarado su compañero que no piensa renovar a cualquier precio. “No creo que suceda ni que sea el momento para valorarlo. Andrés sabe muy bien los tiempos y ahora es el momento de concentrarnos en el bien del equipo”, respondió.

También se le cuestionó sobre si ve a Juan Carlos Unzúe preparado para ser el próximo entrenador del Barcelona tras el anuncio de Luis Enrique Martínez de que no seguirá en el club catalán la próxima temporada.

“No me voy a mojar -respondió-, yo no sé los planes de la directiva. Juan Carlos Unzué lleva muchos años en el club y seguro que es un buen candidato, pero no es mi papel decirlo”.

Y respecto a cómo vivió la remontada ante el PSG en el Nou Camp, explicó que la disfrutó “como un niño”. “Fue una noche redonda y (la disfruté) casi, o más, que ganar una Champions. Fue histórico pero ahora toca ganarla para que así la noche no quede solo como una de las mayores gestas deportivas de la historia“.

“Toda Europa ha valorado nuestra victoria y estoy contento porque nos lo merecemos“, añadió el jugador catalán.

Por último, se refirió a las críticas recibidas por Pep Guardiola tras la eliminación del Manchester City de la Liga de Campeones. “Hay gente que lo idolatra, gente que lo critica… Como todo, son gustos. Para mí es un grandísimo entrenador, pero siempre no se puede ganar”, concluyó.