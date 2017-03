Se busca a hombre que deja a sus citas con altas cuentas por pagar

El sospechoso las conoce por Internet y luego de cenar huye del lugar

Un hombre, conocido por atraer a mujeres en Internet, cenar con ellas y luego huir del restaurante, volvió a hacer de las suyas esta semana en Pasadena.

Una mujer, quien prefirió no ser identificada, revisa en su celular los mensajes de texto que se envió con Paul González. Ella pensó que acudiría a una típica cita a ciegas. Sin embargo, no ocurrió así.

“Él preguntó si yo tenía tiempo libre el fin de semana para ir a cenar… Yo le dije que sí. ‘¿Qué tal el domingo?’ preguntó”.

Otra mujer, comentó a CBS Los Angeles que se conocieron en la aplicación celular de citas llamada Bumble; aunque en esta ocasión el sospechoso se puso de nombre Dave Gonzáles. Desde el incidente éste ha retirado dicha cuenta de la aplicación.

La mujer contó que se reunieron para cenar en el restaurante BJ’s, en Pasadena, y que González ordenó de inmediato.

La merienda: una copa de vino Pinot, una ensalada César, una guarnición de camarones, carne y un plato adicional de papas. La mujer dijo que cuando su acompañante casi terminó toda su cena, se levantó.

“Habrá dejado media guarnición de papas cuando recibió una llamada y me dijo que necesitaba tomar esa comunicación”, recuerda. No obstante, el hombre nunca volvió y la dejó con la cuenta.

“La camarera vino y me dijo que no estaba por ningún lado. ‘¿Es su primer cita?’, me preguntó. Cuando le dije que sí y que era una cita a ciegas, ella me dijo que él se había ido”.

Impresionada por lo que le había pasado, la mujer revisó en Internet y descubrió historias previas que publicó el noticiero angelino acerca de Gonzáles y cómo este hombre tenía como práctica salir ce citas, cenar e irse dejándo a otras mujeres con cuentas altas por pagar. “Me sorprendió que alguien pueda hacer algo así. Yo hasta le envié un mensaje de texto preguntándole si estaba bien. Obvio nunca respondió”.

Las autoridades dijeron que el hombre también cometió algo similar el año pasado cuando unas cámaras de seguridad lo captaron saliendo de una peluquería en Burbank, luego de recibir corte y pintado de cabello.

De acuerdo con la Fiscalía del condado de Los Ángeles dio a conocer que Gonzáles, de 44 años, tiene dos órdenes de arresto luego de que no se presentara a comparecer a la corte por robo menor y manejar sin una licencia válida. Los récords muestran que el hombre ya estuvo preso varias veces por delitos menores.

Caso anterior

Otra mujer que salió con Gonzáles en agosto de 2016 en Long Beach, comentó que él ordenó más de $100 de comida, que se excusó para ir al baño y se fue.