Chispita, la abuela que baila cumbia y se hizo viral

Clara Rossi, una jubilada argentina de 74 años, es furor en las redes por tirar pasos al ritmo de "La pollera amarilla" de La Bomba Tucumana

“Genia, ojalá llegue así a esa edad”; “Me levantó el ánimo, qué copada la abuela”; “Mueva mueva mueva abu mueva”… En YouTube, los comentarios debajo del más reciente video viral denotan el carácter amable de la nueva sensación de las redes: Chispita, la abuela cumbiera. En la cocina de su casa de Argentina, Clara Rossi, jubilada de 74 años, baila “La pollera amarilla” de Gladys “La Bomba” Tucumana tirando pasos improvisados con muchísima gracia. Su alegría y su actitud jovial la transformaron también en un ejemplo de vida.

El video fue originalmente subido a Facebook por su nieto, Joaquín Etcheverry, y en pocos días reunió millones de reproducciones, por eso decidió también llevarlo a la plataforma de videos, en donde ya superó las 40 mil visualizaciones.

La propia Gladys vio el video y le envió un mensaje felicitándola: “¡Sos famosa! Tenés millones de visitas. Cómo me gustaría conocerte, me gustaría abrazarte. Vamos a ver cómo hacemos para abrazarnos. Sos divina, sos lo más, te amo”, dijo.

En una entrevista con el canal Primero Noticias de la localidad cordobesa donde vive, la abuela (que trabajó toda su vida como enfermera psiquiátrica) contó cómo fue la filmación del video, además de revelar sus gustos y su particular forma de ver la vida.

“Siempre fui así, en la reuniones he sido el centro”, contó. Según dijo, la profesión y la vida le enseñaron “mucho por ver los que sufren, la depresión, el dolor de los abuelos” y esa es la razón de su mirada positiva, la que la llevó a prenderse a la iniciativa de su nieto, quien la hizo bailar frente a la cámara: “Hay que esperar lo bueno: esa es mi forma de vivir”.