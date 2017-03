Foley la estrella de la nueva iniciativa canina PacifiPuppy

Foley, un cachorro con mezcla de Golden Retriever y un Labrador, se convirtió en el primer participante del programa PacifiPuppy de Chrysler, para para crear conciencia y brindar apoyo a la campaña “Dale trabajo a un perro” de Canine Dogs…

Foley, un cachorro con mezcla de Golden Retriever y un Labrador, se convirtió en el primer participante del programa PacifiPuppy de Chrysler, para para crear conciencia y brindar apoyo a la campaña “Dale trabajo a un perro” de Canine Dogs for Independence.

Este programa de concientización y recaudación de fondos ayudará a que se asignen perros de asistencia a adultos, niños y veteranos con discapacidades, a través de Canine Companions for Independence®, la mayor organización de perros de asistencia en Estados Unidos.

“Gracias a nuestra colaboración con Canine Companions for Independence, Chrysler busca fomentar la conciencia para su campaña ‘Dale trabajo a un perro’ a través de nuestra nueva iniciativa social por Internet”, dijo Tim Kuniskis, Responsable de Vehículos para Pasajeros, Dodge, SRT, Chrysler y FIAT, FCA Norteamérica. “Mientras seguimos a Foley a través de su desarrollo, los fans podrán verlo crecer y aprender, desde su entrenamiento como cachorro hasta convertirse en un perro de asistencia completamente entrenado, además podrán comprender la enorme cantidad de tiempo y recursos que se necesitan para entrenar a estos increíbles perros”.

Los clientes de Chrysler podrán conocer a Foley seguir su entrenamiento oficial junto a su instructor recién asignado., además de enviar sus comentarios y fotos para Foley a través de los hashtags #RaisingFoley y #FoleyFriday en Facebook, Twitter e Instagram

“Nuestra colaboración con la Chrysler Pacifica, BraunAbility y nuestra campaña ‘Dale trabajo a un perro’ acercan nuestra misión a un público totalmente nuevo en el país mediante las historias de nuestros excelentes perros certificados y las aventuras de Foley, el cachorro de Canine Companions”, dijo por su parte, Paul Mundell, Director Ejecutivo de Canine Companions for Independence. “Estamos profundamente agradecidos por el compromiso contraído entre estos dos líderes en vehículos adaptados. Las nuevas modificaciones de la Chrysler Pacifica aumentan de manera considerable la independencia para las personas con discapacidades, en especial la de aquéllos que utilizan silla de ruedas”.

Los aficionados podrán seguir a Foley (nombrado así en honor al actor Scott Foley, un apasionado seguidor de Canine Companions for Independence), mientras inicia su camino en la vida como compañero de una persona con discapacidades, incluyendo:

Aclimatarse al hogar de su criador, junto a nuevas imágenes y sonidos

Aseo y cuidado, mostrándole afecto, jugando con los pies y no prestar atención a la comida en el suelo

Celebración de días importantes en su desarrollo, como el #NationalPuppyDay (el Día Nacional del Cachorro, 23 de marzo), el Día de los Veteranos (11 de noviembre) y los Días Nacionales de Graduación de Canine Companions (5 de mayo, 4 de agosto y 3 de noviembre)

Aprendizaje de órdenes iniciales como “dar la pata” y control de su crecimiento (mediante una tabla de crecimiento incorporada en la nueva minivan Chrysler Pacifica 2017)

Paseos al parque y juegos con otros cachorros de Canine Companions

Visitas al veterinario y vacunas

Primeros viajes al campo y aprendizaje de órdenes básicas para cachorros

“Gracias a los perros de asistencia, que son altamente capacitados, como mi perro Mork, las personas como yo somos capaces de llevar una vida más completa e independiente”, dijo Wallis Brozman, Asistente de Marketing Corporativo, Canine Companions. “Mork fue entrenado por instructores profesionales de Canine Companions, aprendiendo 40 órdenes habladas, y desde entonces ha adquirido el lenguaje de señas americanas y es capaz de responder a aproximadamente 15 nuevas órdenes.

“Esta campaña trata de mostrar al público las excepcionales aportaciones de nuestros perros adiestrados en la vida de los adultos, niños y veteranos con discapacidades”, continuó. “La campaña también recaudará fondos para que más perros increíbles como Mork encuentren su hogar con personas como yo. Sin la ayuda de Mork, no me sentiría segura al salir de casa. Mork me ha regalado mi independencia”.

Bajo la campaña “Dale trabajo a un perro”, un gran número de perros adiestrados de todo el país están ayudando a las personas en sillas de ruedas a realizar actividades cotidianas, como entrar y salir de sus vehículos adaptados.

Cientos de personas se encuentran actualmente en lista de espera para conseguir un perro entrenado para este tipo de asistencia, un servicio sin costo para discapacitados.

Se necesitan dos años para adiestrar completamente a un perro de asistencia de Canine Companions, incluyendo entre seis y nueve meses de entrenamiento profesional. Criar, adiestrar, colocar en un hogar y mantener a un perro de asistencia certificado requiere de una inversión de hasta $50.000. Los fans pueden realizar una donación en la página oficial de la organización.

La marca Chrysler y BraunAbility recientemente unieron sus fuerzas para diseñar la minivan Chrysler Pacifica adaptada para sillas de ruedas, proporcionando el espacio interior más amplio, así como la apertura de puertas y la rampa más ancha de acceso lateral de la Industria.