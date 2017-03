McLaren 720S, Configúralo En Línea. Todavía no nos reponemos de la sorpresa de haber conocido el sorprendente McLaren 720S en el Auto Show Ginebra 2017, cuando la firma con sede en Woking lanza una página donde es posible configurar en línea este…

McLaren 720S, Configúralo En Línea. Todavía no nos reponemos de la sorpresa de haber conocido el sorprendente McLaren 720S en el Auto Show Ginebra 2017, cuando la firma con sede en Woking lanza una página donde es posible configurar en línea este superdeportivo .

Como todos los sitios de configuración en línea, el de McLaren ofrece muchas opciones para personalizar tu 720S, que viene equipado de fábrica con un motor V8 twin-turbo de 4.0 litros, que desarrolla 720 caballos de fuerza.

Lo primero que debes hacer es seleccionar tu tipo de vehículo: 720S, 720S Luxury o el 720S Performance.

¿Listo? El siguiente paso es elegir alguno de los 34 colores disponibles para la carrocería de este superdeportivo. Demás está decir que el Memphis Red, Vulcan Yellow o bien el Paris Blue, son algunos de los tonos más sugerentes y atractivos.

Inmediatamente después tenemos el apartado dónde puede escoger las llantas, rines, frenos y cálipers para tu vehículo.

En cuanto a rines, son tres los modelos disponibles: Five Twin Sport Cast, 5 Twin-Spoke Lightweight o 10-Spoke Super Lightweight, cualquiera de ellos está disponible en acabado plateado o Stealth, algo similar al pavonado. Respecto a los cálipers, se ofertan 8 colores distintos. En lo tocante a los neumáticos hay sólo dos opciones, ambas firmadas por Pirelli: ya sea el modelo P Zero o el P Zero Corsa.

¿Qué acabado exterior deseas para tu McLaren 720S?

Ahora corresponde seleccionar el acabado exterior de tu McLaren 720S. En este apartado tenemos 4 paquetes distintos, comenzando por el exterior Carbon Fibre Pack 1, 2 o 3 o bien el Stealth Pack.

Ahora sí, llegó el momento de elegir el tipo de escape que deseas: ¿acero inoxidable o acero inoxidable con acabado sport? Las opciones para el exterior incluyen capó y entradas de aire específicas, de acuerdo a tu gusto. También tienes la posibilidad de elegir el estilo que deseas para el splitter delantero, que puede ser Dark Palladium o en fibra de carbono.

En cuanto al interior, el modificador en línea de McLaren ofrece acabados básicos: Negro o negro con detalles en gris Scoria. Un detalle particularmente llamativo es que puedes elegir entre asientos de cubo tapizados en cuero o asientos deportivos en fibra de carbono, ambos de diseño envolvente.

Respecto al volante, lo puedes elegir ya sea en cuero de color negro o bien forrado de Alcántara, del mismo tono.

El configurador también te permite seleccionar el equipo de car audio. ¿Qué deseas? ¿El sistema básico de 4 bocinas o bien la opción firmada por Bowers & Wilkins, que incluye 12 bocinas?

¿Vas a llevar tu Mclaren a la pista? ¡Genial! Entonces te conviene saber que el configurador en línea te permite incluir un kit para medir las vueltas, el cual puede sumar tres cámaras exteriores.

McLaren 720S, Configúralo En Línea y hazlo más seguro

De forma opcional también está disponible un asistente de estacionamiento equipado con cámara de 360 grados, sensores de estacionamiento tanto delanteros como traseros, cámara de visión trasera, alarma volumétrica e incluso un avanzado sistema de rastreo para tu deportivo.

McLaren 720S, configúralo en línea y elige los detalles especiales para él. La página web de McLaren te ofrece la la opción de escoger algunos detalles para personalizar al máximo tu vehículo, como por ejemplo, funda exterior, tapetes, extinguidor de fuego, cenicero, señales viales e incluso un cargador de batería auxiliar.

Una vez que has personalizado tu McLaren, pasas a la sección Summary, donde se te presenta un resumen de tus elecciones, brindándote incluso, la posibilidad de compartir tu auto ideal en redes sociales como Facebook, Twitter o Pinterest. Una vez hecho lo anterior, llega el momento de concertar una cita con tu distribuidor donde podrás recoger tu McLaren 720S soñado.

Visita el configurador en línea de McLaren dando click aquí