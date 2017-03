Cumbre en la ‘Albiceleste’: Messi y Tinelli platicaron por espacio de una hora

El capitán y el nuevo titular de la Comisión de Selecciones de la AFA dialogaron este martes al mediodía durante la práctica argentina en Ezeiza

El desembarco de Marcelo Tinelli como presidente de la Comisión de Selecciones Nacionales antes de la doble fecha de eliminatorias no le fue ajeno al plantel, que avaló desde Europa su desembarco en el predio de la AFA, en la previa de los encuentros ante Chile, en Buenos Aires, y Bolivia, en La Paz. Esa sintonía quedó de manifiesto en la reunión que mantuvieron este martes el dirigente de San Lorenzo y Lionel Messi, en el predio de Ezeiza.

Los jugadores, con Messi como abanderado y capitán, se habían comunicado con el entorno de Tinelli una vez que trascendió el acuerdo político del dirigente de San Lorenzo con Claudio Tapia y Daniel Angelici, quienes conducirán a la AFA desde el 29 de marzo, para expresarle la alegría por su llegada al grupo. Leo le abrió las puertas de la selección al conductor, previo a la designación.

“Feliz y orgulloso de esta designación. Ojalá pueda colaborar en todo, para seguir manteniendo a la Argentina en el nivel más alto”, fue la reflexión de Tinelli, que en su segundo día de actividad almorzó con el plantel y mantuvo una extensa reunión con los dos referentes: Lionel Messi y Javier Mascherano.

Tinelli conversó con Messi durante más de una hora, a solas, antes de la práctica vespertina del seleccionado. La charla versó sobre los temas que preocupan al astro en torno a la selección argentina, pero en particular respecto de la logística, y las cuestiones que el rosarino cree que deben mejorarse necesariamente para hacer más sencillos los viajes y los traslados. Todavía se recuerda el fastidio de Messi reflejado en Instagram, unos días antes de la final de la Copa América Centenario: “Una vez más esperando en un avión para intentar salir al destino. Qué desastre son los de AFA por Dios !!!!”, rezaba la foto que publicó, mostrándolo con el Kun Agüero tomando mate en el avión.

Luego, hablaron sobre la visión del jugador acerca de la problemática actual de la selección, incluido el silencio del plantel con la prensa. Los pedidos se multiplicaron, desde la ayuda con una zona húmeda y la modernización del gimnasio en el predio. La relación entre ambos es cordial: todavía se recuerda aquel viaje relámpago que Messi hizo dos días después de clasificarse campeón mundial juvenil en Holanda 2005, para asistir al show televisivo del animador.

Luego se sumó brevemente Javier Mascherano a la conversación, y Tinelli aprovechó para confirmar que en su tarea se apoyará tanto en Jorge Miadosqui, el presidente de San Martín de San Juan que desempeña el rol de secretario de selecciones, y en el histórico Rubén Moschella, gerente del predio de AFA y que lleva décadas trabajando para la entidad madre del fútbol argentino.

“Cuenten conmigo para lo que sea” reveló una fuente presencial del encuentro que Tinelli les dijo a los jugadores. “Espero que lleguemos juntos a Rusia“, soltó como expresión de deseos. El dirigente, que se quedó hasta la hora de la cena acompañando a los jugadores, adelantó que concurrirá al encuentro del martes próximo en La Paz, una ciudad que no visita desde 1986, cuando todavía era cronista deportivo.

La designación de Tinelli no estuvo exenta de ciertos ribetes polémicos. La resolución que lo nominaba quedó el viernes pasado en la mesa de trabajo del Comité de Regularización con una sola firma, la de Javier Medín, a la espera de una segunda que ratificara la decisión. Armando Pérez se excusó argumentando que no podía avalar un acuerdo político del que no había sido parte. El acuerdo llegó en las primeras horas de la tarde del lunes cuando Pablo Toviggino, la mano derecha del futuro presidente Tapia, estampó su rubrica a pedido del titular de Barracas Central, en un acto que dio fuerte respaldo al pacto político.

El propio Tapia estuvo bien temprano en el predio para esperar por la llegada de los jugadores del Barcelona que, junto a Enzo Pérez, completaron el plantel de Bauza para esta doble fecha de eliminatorias, el jueves frente a Chile en el Monumental y el martes en La Paz ante Bolivia.

Ayer, durante más de seis horas donde fueron desfilando en reuniones con Tinelli desde el propio Bauza, Miadosqui, Moschella y Omar Souto, responsables del predio de Ezeiza, jugadores como Ángel Correa y Lucas Biglia, Verónica Miele, de marketing de la selección, utileros, el cocinero. Y se quedó hasta las 23:30 a la espera de los últimos jugadores en llegar al predio, que fueron Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala procedentes de Turín.

Luego de esta doble fecha, donde el empresario televisivo espera que la selección sume al menos cuatro puntos para dar un paso firme hacia el Mundial de Rusia, se reunirá con las nuevas autoridades de AFA para coordinar su trabajo rumbo al próximo compromiso de la selección, el amistoso con Brasil el 9 de junio en Melbourne.

Los planes del futuro

Dos viajes a Europa para conversar con los futbolistas seleccionados

Esa es una de las ideas de Tinelli para los meses que se vienen una vez que pase esta doble convocatoria de Eliminatorias: poder visitar a los jugadores de la selección en las ciudades en las que viven para recibir inquietudes. Uno de esos viajes lo haría junto al entrenador del equipo nacional, Edgardo Bauza. Otra idea es que uno de ellos tenga como base las ciudades de Barcelona (España) y Manchester (Inglaterra).

Un esquema de previsibilidad para temporadas venideras del equipo nacional

Lo que pretende Tinelli es darle previsibilidad al calendario del seleccionado: que los jugadores sepan en el arranque de cada temporada cómo será su año con el seleccionado y qué partidos se disputarán en ese lapso.