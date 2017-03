Michael Peña y los chistes sexuales de Chips: “Si la audiencia ve El Gordo y La Flaca, va a estar bien con eso”

El actor mexicoamericano protagoniza el remake de la popular serie de los 70 y 80

Michael Peña era un niño en Chicago cuando Erik Estrada interpretaba a Francis “Ponch” Poncherello en la popular serie “Chips” de NBC. Casi 40 años después el versátil actor mexicoamericano se pone el mismo traje de policía motorizado de California en el remake de la serie en cine.

El film mantiene el mismo nombre –“Chips”– pero incluye más comedia que el show original, sin que falten las persecuciones por las autopistas de Los Ángeles. Desde allí, donde vive ahora Peña con su familia (“I love it”), nos habló el actor sobre su papel en el film que se estrena el 24 de marzo.

Pregunta: ¿Conocías Chips antes de este film?

Michael Peña: Mi madre amaba Chips. El día que la pasaban, creo que era los sábados, empezaba la cena antes para poder verlo. Yo no lo recuerdo muy bien, porque era muy joven, pero me acuerdo de que Poncherello –el personaje de Erik Estrada- era latino y era un orgullo para todos verlo en televisión. En aquella época seguíamos a los latinos, como a Edward James Olmos en Miami Vice.

P: ¿Sabían manejar motocicletas antes del film?

M.P.: Hell no! Tuve sólo cuatro semanas para aprender. Para poder hacer trucos debería haber practicado más tiempo, pero estoy orgulloso porque llegué a poner la moto a 65 millas por hora en la autopista.

P: ¿Cuál fue la escena más curiosa del rodaje?

M.P.: La escena más extraña fue definitivamente cuando tengo que llevar a Dax (Shepard) hasta la tina del baño. Nunca había cargado a un tipo que mide 6.4”… aunque no estaba desnudo como aparece en la película, sino que llevaba una peluca en el pubis, jajaja.

P: Tu personaje -y todo el film en general- tiene muchos chistes sexuales. ¿Te pareció bien el guion desde un primer momento?

M.P.: Creo que está bien. Especialmente viendo la televisión latina con programas como El Gordo y la Flaca, que están llenos de connotaciones sexuales… Creo que la audiencia latina va a estar bien con eso.

P: Has hecho drama, acción, comedia… ¿dónde te sientes más cómodo?

M.P.: No sé.. Creciendo como actor te das cuentas rápidamente de que estar cómodo no es parte del trabajo. Yo leo el guion y trato de sacar lo mejor de él, sin importar el género.

P: También estás poniendo voz a muchos personajes en películas animadas…

M.P.: Empecé a hacerlo porque a mi hijo le encantaban esas películas. Quería hacerlo por él. Me gusta hacer las voces. Es muy expresivo. Definitivamente estás actuando tanto como en una película normal. Quiero seguir haciéndolo y de hecho ya tengo otra película animada pronto… aunque aún no puedo decir el nombre,

P: ¿En qué otros proyectos estás trabajando?

M.P.: A mediados de abril me voy a rodar “Extinction” a Serbia. Nunca he estado allí, así que estoy emocionado. Y luego otros proyectos… ya tengo trabajo para los próximos ocho meses.