El futuro deseado de Nikola Mirotic está en la NBA

El jugador de los Bulls quiere terminar bien la que puede ser su última temporada en Chicago

Con los Bulls casi eliminados, y un futuro incierto, el serbio-español Nikola Mirotic sigue apostando por quedarse en la NBA y no volver a Europa.

Mirotic ha tenido una campaña de altas y bajas con espectaculares noches y después relegado a la banca.Otras veces se le olvidó salir a practicar con sus compañeros y entonces tuvo que pedir disculpas.Y con los rumores de un cambio, ¿qué es lo que le motiva a salir cada noche a jugar?

“Mi familia es lo más importante, alguien que siempre ha estado a mi lado apoyándome todo el tiempo”, respondió el jugador.

En su tercera temporada en la NBA, Mirotic espera convertirse en agente libre este verano y desde hace semanas persisten los rumores de un cambio. “Quiero ser de lo mejor y quiero tener un impacto en esta liga, creo que no estoy aquí por cualquiera, porque todo el trabajo que he tenido me ha llevado a estar donde estoy ahora mismo”, enfatizó Mirotic.

“A uno le motiva estar en los Chicago Bulls, es un equipo histórico, poder jugar aquí es una maravilla, así que tengo muchas cosas que me motivan y hacerlo por mí y mi familia”, complementó el jugador de 26 años.

Ante tantos rumores Mirotic no se atrevió a decir dónde estará de aquí a un año: “No lo sé, sinceramente no lo sé, es una pregunta difícil porque no sé lo que pasará durante el verano… Lo que quiero es acabar bien la temporada y luego vamos a ver”.

¿NBA o Europa?

“NBA por supuesto”.