Natalia Jiménez presenta a su hija en la revista Hola! USA

Y se acabó el misterio… A seis meses de haberse convertido en mamá, Natalia Jiménez presenta a su hija Alessandra en la portada del mes de abril de la revista Hola! USA.

La producción fue en la casa que Natalia comparte con su hija, y su esposo y manager, Daniel Trueba, con quien se casó sorpresivamente hace poco más de un año, en la fiesta de cumpleaños de la cantante. En la entrevista a la revista Hola! USA dio detalles de este día tan especial.

“Nuestros amigos no sabían que nos íbamos a casar. ¡Ni mi estilista sabía! Los invité a celebrar mi cumpleaños… En la fiesta me senté a hablar con todos… y de pronto me desaparecí. Me puse el traje de novia y cuando salí con la canción ‘Going to the chapel, and we’re going to get married’ todo el mundo se puso a gritar. ¡La gente no lo podía creer!”.

Natalia también le dijo a la revista que cuando llegó a los 35 años pensó que era el momento de decidir si quería o no ser mamá, y que ahora entiende que es lo mejor que le pudo pasar en la vida, tanto que llama a Alessandra su “mayor éxito”.

“Ahora que tengo una hija tengo que liderar con el ejemplo y enseñarle que las mujeres podemos lograr todo lo que nos proponemos… Tengo más paciencia de la que creía. Soy rápida, soy fuego, pero ahora me ha salido esta calma zen… Me ha centrado. Ya no me desespero”, les confesó.

Dentro de este nuevo proceso de su vida, Natalia dice que quiere disfrutarse a su hija cada segundo por eso no tiene niñera, y ella misma se encarga de sus cuidados y de llevarla a todos lados a donde va… Incluso le dijo a la publicación que tiene intenciones de llevarla a sus giras, por lo menos hasta que comience la escuela.