Se requieren centros sociales comunitarios en Pilsen, La Villita y Brighton Park

Ayer fue un mal día para el presidente Donald Trump. Por un lado, se confirmó la existencia del esfuerzo de Rusia para ayudar al rival de la candidata demócrata Hillary Clinton y que (... )

Ayer fue un mal día para el presidente Donald Trump. Por un lado, se confirmó la existencia del esfuerzo de Rusia para ayudar al rival de la candidata demócrata Hillary Clinton y que (... )

A blow to our communities Under the guise of federalism, President Donald Trump’s spending plan is a severe blow to states and communities. The purpose: to (... )

El Congreso tiene la palabra El presupuesto del Presidente Trump no se apega a los valores del país

Entre inventiva e invectiva: tuit-textualizar Todo el mundo inventa cosas. A nadie se le va a culpar por ello. De hecho, es un atributo de la especie humana: unos inventan (... )

Tomando una posición contra el humo tóxico de segunda mano Cuando el humo de segunda mano de las unidades cercanas comenzó a inundar el apartamento de Patricia “Patty” Solano, (... )

¿Cuántos ingresos se necesitan para patrocinar a la emigración de un padre a EEUU? En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana contesto la pregunta de un lector que desea emigrar a sus padres.

Racism: silence gives consent The anti-immigrant movement’s base is founded on racism. The comments made by Congressman Steve King about the importance of “American (... )

Seguro médico, otro fiasco de Trump El reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) sobre el plan de seguro médico de los republicanos es un golpe demoledor no (... )

Racismo: el que calla otorga El movimiento antiinmigrante tiene su base construida en el racismo. El comentario del congresista Steve King sobre la importancia de (... )

Los cómplices contorsionistas del circo de Trump Si Obama hubiera hecho la mitad de lo que está haciendo Trump, los republicanos ya lo habrían crucificado