Esposo de Bárbara Bermudo le dedica emotivo mensaje tras nominación al Emmy

Felicidades a mi @barbarabermudo que ha sido nominada al premio #Emmy Nacional en la categoría outstanding daytimeTalent #Proud #GodIsgoodallThetime acompáñenme a saludarla y felicitarla #LaMissUniversoDeMiUniverso

