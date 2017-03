Este jugador de la NFL eligió equipo gracias a famoso videojuego

Tony Jefferson aceptó firmar contrato con los Ravens, impulsado por cómo se veía con el uniforme de esta franquicia en el Madden

Si te gusta el fútbol americano, sobre todo eres fan de la NFL, y amas las consolas, uno de los videojuegos que no pueden faltar en tu casa es el Madden, el cual te regala horas y horas de diversión, pero también, ha sido crucial en la vida de algunos jugadores cuando deben elegir equipo en la vida real.

Ese es el caso de Tony Jefferson, quien hasta hace no mucho jugaba de safety con los Cardinals de Arizona y recientemente, firmó contrato con los Ravens de Baltimore, y todo gracias a este popular videojuego.

¿Cómo es esto posible? Jefferson realizó una entrevista para el sitio web de la NFL, en donde aseguró que aceptó la propuesta de los Ravens por su uniforme, ya que él, días antes, estuvo jugando al Madden, con su propio avatar, y se probó todos los jerseys y el que más le convenció fue el del equipo de Baltimore.

“Soy un tipo con swag, así que tengo que comprobarlo en todos los puntos antes de tomar una decisión. Me pongo diferentes uniformes en Madden para ver en cual me veré mejor. El de los Ravens se me veía bien. Negro sobre negro, no hay duda. Esos son ​​su mejor combinación”, comentó el jugador.

Tony firmó un contrato con los Ravens por cuatro años y 34 millones de dólares, y con un bono de firma de 10 millones.