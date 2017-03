Las 5 fotos con las que Kim Kardashian “rompió Internet” no son lo que piensas

La estrella de telerrealidad suele ser noticia por sus atrevidos selfies, pero estas imágenes te sorprenderán

Hace diez años el mundo conoció a Kim Kardashian tras hacerse público un video privado en el que la ahora mega estrella de la televisión y las redes sociales aparecía teniendo relaciones sexuales con su novio en aquella época, el rapero Ray J.

Desde entonces, la madre de North y Saint West ha sabido capitalizar su fama a través de su programa de televisión “Keeping Up With The Kardashians”, creando sus propias líneas de ropa y cosméticos o promocionando en sus redes otras marcas. Lo que está claro es que cada foto que publica en sus cuentas de Instagram o Twitter causa tremendo revuelo y no, no siempre son posados con poca o ninguna ropa.

He aquí un repaso a sus publicaciones que más likes han generado entre sus 95,6 millones de seguidores que seguro te llamarán la atención. ¿Qué es lo que a la gente le gusta tanto de Kim?

family A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 3, 2017 at 10:56am PST

La número uno es esta imagen a la que más de cuatro millones de personas le dieron “me gusta”. En ella aparece con su familia al completo: su esposo, el rapero Kanye West, y sus hijos North (3) y Saint (1), todos vestidos de blanco y negro y con el sencillo título “Family”.

La mayoría de seguidores que comentaron la imagen hicieron referencia a lo adorables que son sus bebés.

Siguiendo con el ranking, en segunda posición está otra imagen que parece tomada el mismo día en la que Kim luce una larguísima melena lisa y posa orgullosa con su hijo pequeño, titulándola “mi hijo”.

my son ❤ A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jan 4, 2017 at 9:54am PST

En tercera posición, otra imagen del rey de la casa, Saint West, que nació el 5 de diciembre de 2015 tras un embarazo que, según ella misma confesó a los medios, se le hizo muy pesado, en todos los sentidos.

“Aumenté 60 libras durante mi embarazo, pero había tenido casi 11 libras más en los últimos años así que es tiempo de que realmente llegue a mi objetivo”, tuiteó en enero.

Ante la noticia del nacimiento de Saint, las redes esperaban ansiosas una imagen de la cara del pequeño que la socialité tardó más de dos meses en publicar. Cuando llegó dio rápidamente la vuelta al mundo, fue publicada en toda la prensa internacional y se convirtió en su tercera imagen con más “likes”.

SAINT WEST A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Feb 22, 2016 at 8:57am PST

“[Saint] es una monada, no tenéis ni idea. Se parece algo a mí, ¿no creéis? Es tan mono. ¡Se parece a mí!”, dijo entonces en su página web.

El nacimiento del pequeño Saint se produjo tres semanas antes de la fecha en la que estaba previsto que saliera de cuentas Kim -el 25 de diciembre- ya que esta sufrió de placenta accreta, lo que significa que la placenta se adhiere demasiado a la pared uterina, como ya le pasó en el parto de su hija mayor, North.

La cuarta imagen con más “me gusta” de su exitosa cuenta es esta que capta el momento en el que la tropa al completo compartió una comida familiar en el restaurante Serendipity del Upper East Side neoyorquino, a solo unos bloques del apartamento que normalmente ocupan cuando visitan la ciudad de los rascacielos.

I ❤️ my family A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Aug 31, 2016 at 5:48pm PDT

La fotografía fue tomada el pasado mes de agosto, un día después de la entrega de premios MTV Music Awards, donde Kanye volvió a dar uno de sus ya célebres y apasionados discursos en los que no faltó un guiño a su rivalidad con la cantante Taylor Swift.

Otro dato curioso sobre esta imagen que generó tantos “me gusta”, y que tiene sus propios fans en Internet, es el estilismo de la pequeña North, a sus tres años luciendo un vestido lencero con encaje negro y estampado animal. En los pies lleva las Adidas Yeezy que diseña su famoso papá.

La quinta imagen más popular de la cuenta de Kim es una muy especial para la familia Kardashian-West y es esta del beso con el que “Kimye” sellaron su romance en una lujosísima ceremonia en mayo de 2014 en el castillo Forte di Belvedere en Florencia, Italia.

💍 A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on May 27, 2014 at 7:58am PDT

El término lujoso se queda corto para describir los detalles de la celebración de este evento en el que, según publicaron medios internacionales entonces, la pareja se gastó unos 12 millones de dólares .

Para que se hagan una idea, la noche antes de la ceremonia, Kim y Kanye ofrecieron una cena a modo de “precelebración” para sus invitados en el palacio de Versalles, en Francia. Entre los asistentes se encontraban multitud de celebridades, estrellas del deporte como Serena Williams y los diseñadores más solicitados.

Hablando de diseñadores, la novia lució un vestido de Givenchy alta costura diseñado por el modisto y amigo de la familia, Ricardo Tisci, valorado en unos 500,000 dólares. ¡Más caro que el castillo donde se celebró el enlace!