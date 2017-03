¿Existe video erótico de Maluma con Ricky Martin?

El colombiana aclara el rumor que circula en redes sociales

El cantante Maluma, salió a desmentir todos los rumores que lo vinculaban en una relación amorosa con el puertorriqueño Ricky Martin, después de su video “Vente Pa’Ca”, se filtró una supuesta información que avalaba la existencia de un video intimo entre los cantantes.

¿Maluma es gay? Cantante aclara rumores de supuesto romance con Ricky Martin

“No soy gay, aunque me siento muy agradecido con este sector y el cariño es cariño siempre. Con respecto al video erótico, este tema me da risa. Simplemente eran ganas de la prensa amarillista de hacer noticia de algo que era mentira”, afirmó Maluma, aclarando que no tiene nada en contra de la comunidad LGBT.

Por otra parte, declaró que es admirador de Ricky desde niño y que lo vinculen con él, es motivo de risa.

