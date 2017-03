Padres de Kate del Castillo no la presionaron para casarse con Aarón Díaz

La estrella de "Ingobernable" fue desmentida por sus padres

Aunque la presentación en México de la nueva serie de Kate del Castillo, “Ingobernable”, se vio marcada por la ausencia de la carismática actriz y por el hecho de que sus padres acudieron precisamente al estreno en representación suya, de su encuentro con los informadores en la alfombra roja podría desprenderse la idea de que la relación entre las dos partes no es tan idílica como muchos podrían pensar.

Tanto es así, que Eric del Castillo y Kate Trigo no dudaron en reprender públicamente a su afamada hija a cuenta de unas recientes declaraciones en las que aseguraba que la única razón por la que terminó casándose con su ya exmarido Aarón Díaz -del que se acabó divorciando hace ya seis años- residía en la “presión” a la que le habían sometido para que terminara sentando cabeza.

Como era de esperar, sus padres han reaccionado a estas palabras con estupor e incluso con un punto de indignación, a pesar de que trataron de mantener la compostura en todo momento y, entre risas, hicieron todo lo posible por restar importancia al asunto.

“No, no… No sabemos por qué se casaron, por alguna razón fue. Me imagino que se gustaron y así lo decidieron, pero nosotros no tuvimos nada que ver“, se apresuró a desmentir el también actor, antes de que interviniera su esposa para reprocharle públicamente a Kate de que intente culparles a ellos de sus decisiones.

“Realmente no. ¿Cómo le vamos a decir: ‘Cásate, mi hija’? No, yo mientras menos se casen, mejor. Kate, ¿por qué andas diciendo cosas que no son ciertas?”, explicó en tono jocoso para recalcar que, a pesar de estas desavenencias puntuales, nunca le guardará rencor alguno a su hija.

Para zanjar de una vez por todas la polémica y demostrar que la familia Del Castillo sigue estando tan unida como siempre, la propia Kate del Castillo ha querido exhibir ahora en las redes sociales el profundo cariño y orgullo que siente por las personas que le dieron la vida.

“¡Esta es mi familia! Orgullosa a más no poder. Gracias a mis padres y a mis amados sobrinos por estar en la alfombra roja de ‘Ingobernable’. #Bendecida”, ha escrito en su perfil de Instagram junto a una imagen de la premiere de la serie, en la que ella no pudo estar presente.