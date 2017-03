¿Por qué Julian Gil ha desaparecido de las redes sociales?

El actor lo explica y sale al paso de los rumores que circulan sobre un posible distanciamiento con Marjorie de Sousa

Pocos meses después de convertirse en padre por tercera vez junto a la actriz Marjorie de Sousa, Julián Gil ha borrado sus perfiles en las redes sociales, algo que, sumado a un reciente viaje que hizo con sus hijos mayores a Japón sin su pareja, ha avivado los rumores sobre una posible crisis entre ambos.

Cansado de especulaciones, el argentino visitó esta semana el programa “El Gordo y la Flaca” y explicó sus motivos para tomarse un respiro de las redes y asegura que ha vivido momentos de crisis.

“Es muy feo levantarse y encontrar comentarios de preguntas de ‘¿por qué no muestras a tu hijo?, ¿por qué no lo quieres mostrar?, ¿tiene un problema genético?’. Mi hijo está completamente saludable […] No voy a aguantar que se metan con mis hijos”, aclaró.

Papi ❤ #Repost @juliangil ・・・ Enamorado 👼🏻 A post shared by MATIASGILDESOUSA (@matiasgildesousa) on Feb 4, 2017 at 4:53pm PST

Sobre los rumores de una posible ruptura, la conductora Lily Estefan explicó que estos provenían de sus viajes por el mundo con sus dos hijos mayores y no estar al lado de Marjorie y Matías siendo el niño tan pequeño (no ha cumplido aún dos meses), pero él zanjó el tema limitándose a expresar el respeto que siente por ella.

“A Marjorie la amo como profesional, como mujer, como la madre de mi hijo, como mi compañera y la amaré toda la vida. Estamos muy bien y la amo y la seguiré amando porque es la madre de mi hijo”.