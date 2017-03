Sergio Ramos, el defensa de los milagros, no ve cerca su adiós de la selección española

El baluarte de la zaga del Real Madrid afirma que todavía le quedan muchos años como profesional a gran nivel

El capitán de la selección española de fútbol, Sergio Ramos, no tiene previsto seguir los pasos de Gerard Piqué y abandonar el equipo tras el Mundial de Rusia.

Según declaró este lunes antes del amistoso del martes contra Francia, el jugador del Real Madrid afirmó que no ve cercano el final de su carrera.

“Me encuentro en pleno meridiano de mi carrera, me quedan bastantes años a un buen nivel. Cada temporada me reseteo para empezar de cero, para no conformarme con lo que he ganador. Mientras siga queriendo ganar, tanto en la selección como en el club, continuaré“, indicó.

“Ojalá que sea el máximo tiempo posible, lo veo lejano”, indicó el madridista, que el jueves próximo cumplirá 31 años.

Ramos afirmó que España está comenzando a recuperar las sensaciones del equipo que hace unos años dominaba el fútbol mundial y lo está haciendo apoyado en las mismas bases de fútbol.

“Venimos de una época en que España ganaba siempre, la gente se acostumbra y valora menos el trabajo diario. En el fútbol unas veces se gana y otras se pierde, pero hay que dejar un sello de identidad, una filosofía que creo que estamos volviendo a recuperar, la de dominar el juego”, comentó.

“Vamos a intentar mantener eso, saltamos al campo con esa idea, pero no siempre se juega como uno quiere. Estamos volviendo a recuperar el equilibrio y la posesión, ojalá podamos tener alguna regularidad para conseguir nuestros objetivos”, dijo.

Sobre la posibilidad de que el monegasco Kylian Mbappé llegue al Real Madrid, Ramos señaló que su club “tiene las puertas abiertas a los mejores”.

“Si deciden que tiene que venir lo acogeremos con cariño. Pero hablar de jugadores que no pertenecen a nuestro club sería faltarle el respeto al resto de la plantilla”, comentó.

También deseó que vuelva a la selección francesa su compañero en el Madrid Karim Benzema, ausente tras haber sido imputado por su presunta complicidad en el chantaje a Mathieu Valbuena.

“Es uno de los mejores delanteros del mundo y creo que ya puede volver a la selección. Se lo deseo“, dijo.

En cuanto al atacante del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, le definió como “un grandísimo futbolista, que viene haciendo unos años a un nivel espectacular en la selección y en su equipo”.

“Como compañero de profesión le deseo lo mejor, menos cuando juega con nosotros, tanto en la selección como en el Atlético, contra quien la semana que viene jugamos el derbi. Es simpático, sonriente y alegre y hace que nuestro fútbol mejore por estar en nuestra liga”, dijo.