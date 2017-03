Giselle Blondet ahora ayuda a otros padres: ‘Me encanta la idea de estar rodeada de chiquitines’

"La intención no es culpar a nadie, porque a todos nos pasa y más viviendo en un mundo como el que vivimos nosotros"

Giselle Blondet está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, confiesa que ser la presentadora de ‘Pequeños Gigantes USA’ es haber cumplido un sueño, no solo porque ama a los ‘chiquitines’ -como le dice ella-, sino porque siente que está aportando un mensaje positivo en un mundo tan convulsionado.

En exclusiva hablamos con la Giselle, quien es parte de la campaña de Univision ‘Pequeños y Valiosos’ en colaboración con Too Small to Fail, un proyecto conjunto de The Opportunity Institute y Clinton Foundation, que alienta a los padres hispanos y responsables del cuidado de los niños a participar en actividades lingüísticamente enriquecedoras con sus niños de 0-5 años, para aumentar su desarrollo cognitivo y socioemocional temprano.

Pregunta: ¿Cómo te sientes de ser la vocera de esta campaña y que los concursantes de ‘Pequeños Gigantes USA’ junto a sus padres puedan unirse?

Giselle Blondet: Me siento muy contenta de ser parte de algo que para mí ha sido muy natural porque tengo mis tres hijos, y todo el mundo sabe que yo hablo hasta por los codos así que mis pobres niños me están escuchando desde que estaban en mi pancita… Eso es muy importante, yo he visto como les ha ayudado a ellos con su desarrollo. Para mí los bebés o los niños cuando son pequeños son como esponjitas, y es como el mejor momento para hablarles mucho, volverlos locos con esta letanía que damos las madres para ayudarles en su formación.

P: Tu siempre lo has hecho de formal natural, pero ahora que formas parte de esta campaña, ¿qué te llamó la atención?

GB: La intención no es culpar a nadie, porque a todos nos pasa y más viviendo en un mundo como el que vivimos nosotros, que queremos trabajar muy duro para darle lo mejor a nuestros hijos… Todo eso ocupa tanto nuestro tiempo que no es que nos olvidemos, sino que pensamos: “lo hago mañana”. Cuando nosotros le damos la atención a nuestros chiquitines no los ayudamos solo a ellos, nos ayudamos a nosotros mismos, porque tenemos tiempo para fortalecer esa relación que tenemos con nuestros hijos… Cuando les leemos, cuando les cantamos.

Es impresionante, es como cuando el entrenador te dice o el psicólogo que te relajes, emocionalmente te sientes mucho mejor… Los niños con sus respuestas hacen lo mismo con nosotros, te hacen sentir más felices, nos fortalece nuestra relación con ellos porque nos hacen sentir mejores padres.

P: ¿Si tuvieras que darle a los papás unos tips en base a tu experiencia, cuáles serían?

GB: Siempre hay que sacar un tiempito para leer con los niños, yo les hacía unos dramas tremendos, les leía unos cuentos que los tuve que hacer un poco más aburridos porque los hacía con tanta emoción, que no había quien se durmiera (risas) parecía que estaban en el teatro.

Algo que me encanta es cuando vamos en el auto, y todavía yo lo hago aunque sean gigantes, cantar con ellos, juegos de memoria, reconocer los colores. Cuando están en una oficina, a veces los niños nos acompañan, aprovecharlos. Yo con Harold me llevaba un libro bien pequeñito con el ABC, y practicaba con él en inglés y en español, esas cosas nos ayudan a nosotros. A veces los padres nos da ese sentido de la culpabilidad y nos parece que nos es suficiente.

P: Ya está terminando la primera temporada de ‘Pequeños Gigantes USA’, ¿cuál es tu balance de esta nueva experiencia?

GB: Yo estoy tan contenta con el programa y creo que se ve… Me fascinan los niños, creo que no ha habido mejor proyecto para mí porque siento que estoy en mi salsa, me encanta la idea de estar rodeada de estos chiquitines, me fascina que tengamos un mensaje tan positivo, me encanta que los jueces que tenemos. Cada vez que ellos hablan dan unos consejos tan buenos, ellos están enfocados, metidos, es importante, porque es cierto que es una competencia pero es una oportunidad de ayudar a formar a estos niños para que, sea cual sea el destino profesional de ellos, se vayan con un aprendizaje.

P: ¿Qué es lo que más disfrutas?

GB: Yo he pedido al equipo de producción que no prepararan a los niños mucho porque es que a mí me gusta que los niños sigan siendo niños, yo no tengo miedo de las preguntas de ellos, quiero que sean espontáneos y creo que hemos logrado eso… Me encanta y agradezco al público que nos haya apoyado, porque ha sido un experimento con un horario que siempre ha sido de telenovelas. Hemos trabajado bien duro y seguiremos trabajando.