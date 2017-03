Senador Schumer “se sale de sus casillas” ante poderosa votante de Trump

El senador demócrata Charles Schumer protagonizó una discusión en un restaurante de Manhattan cuando le reclamó a una adinerada y bien conectada seguidora de Donald Trump.

La escena fue registrada en Upper East Side en Manhattan, en el exclusivo restaurante Sette Mezzo, donde el demócrata se encontró Joseph A. Califano Jr. y su esposa Hilary.

Califano Jr. fue secretario de Salud y Educación en el mandato de Jimmy Carter, además de asesor de política interior con del expresidente Lyndon B. Jonhnson.

Testigos afirmaron a Page Six que Schumer se acercó a la pareja y le reprochó que Hilary hubiera votado por Trump. “¡Ella votó por Trump!”.

La pareja dejó el restaurante, pero Schumer los siguió hasta la calle donde continuó su reclamo.

“¿Cómo pudiste votar por Trump? ¡Él es un mentiroso!… ¡Es un mentiroso!”, repitió varias veces Schumer, contaron testigos.

Hilary es hija de William S. Paley, fundador y expresidente de CBS.

Ella incluso confirmó el hecho y calificó a Schumer de grosero: “Es nuestro senador, y realmente no me cae bien. Sí, voté por Trump. Schumer nos alcanzó afuera y me dijo que Trump era un mentiroso. Debí decirle que Hillary Clinton fue una mentirosa, pero me sorprendió que no dije nada”, expresó.

El portavoz de Schumer afirmó que la discusión no fue acalorada, sino una cortés plática.