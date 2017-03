Bill Richardson Lopez dice que la relación con México “está en ruinas”

El ex gobernador de Nuevo México expresa serias reservas y temores sobre el efecto de la retórica y políticas del gobierno de Donald Trump hacia México en la economía y la seguridad de Estados Unidos y agrega que México podría tomar represalias comerciales.

El ex gobernador de Nuevo México y ex funcionario del gobierno de Bill Clinton, Bill Richardson Lopez, dijo hoy que la relación entre México y Estados Unidos está “en ruinas” y que esta situación podría afectar seriamente al país del norte, debido a la importancia del comercio entre ambas naciones.

Richardson, quien acudió a testificar ante el Subcomité de Asuntos Occidentales del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo a los senadores que Estados Unidos debería “abandonar la idea del muro, así como del impuesto fronterizo”, ya que los efectos negativos se sentirían a ambos lados de la frontera.

“Nunca he visto una relación bilateral tan importante como la de Estados Unidos y México en peor estado”, dijo Richardson, un político mexicoamericano que pasó buena parte de su niñez viviendo en México. Su hermana aún vive en ese país que el visita a menudo, dijo. “Realmente está en ruinas. Me refiero no sólo a la relación entre nuestros gobiernos, el pueblo mexicano está muy ofendido por lo que está pasando”.

Richardson repitió diversas cifras relacionadas a la relación tanto económica, como de seguridad entre México y Estados Unidos. “México es nuestro tercer socio comercial más importante y es el primero o segundo socio comercial para 23 estados de nuestro país. Seis millones de trabajos en nuestro país dependen de México”.

El ex gobernador trajo a colación que el paíz azteca compra 2500 millones de dólares en maiz que se produce en el “mid-west” del país, particularmente en los estados de Iowa, Nebraska e Indiana y dijo que imponer un “impuesto fronterizo” a lo que Estados Unidos importa de México es “muy mala idea”.

“No necesitamos una guerra comercial”, dijo Richardson. “México va a tomar represalias. ¿Queremos que México castigue al maiz del midwest? Los agricultores estadounidenses están constantemente viajando a México porque la relación es muy importante, yo me olvidaría del muro también, es improbable, envía un mensaje terrible a nuestro vecino y la verdad es que el cruce ilegal de indocumentados ya no viene de México sino es traficado desde Centroamerica”.

El ex gobernador invitó a los senadores a tomar el liderazgo en convencer al ejecutivo de que es necesario ir con cuidado de ahora en adelante.

Apoyó, sin embargo, una renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN o NAFTA en inglés) para “actualizarlo”, pero advirtió que hay que acelerar las negociaciones porque “cuando empiece la próxima campaña electoral en México, habrá muchos obstáculos para avanzar en ese asunto”.

Presidiendo la audiencia del comité se encontraban dos senadores cubanoamericanos, el demócrata Bob Menendez y el republicano Marco Rubio, ambos quienes expresaron también preocupación por las consecuencias de las tensiones que la retórica anti México y anti inmigrante por parte de la Casa Blanca están generando.

Rubio expresó preocupación sobre el efecto de la retórica anti mexicana en las siguientes elecciones mexicanas y alertó de la elección “de un líder al estilo de Hugo Chavez, pero esta vez en un país con el que compartimos fronteras”.

“Si la reacción a nuestra retórica de este lado genera una reacción nacionalista del otro lado, tendremos ese tipo de lider del otro lado”, dijo Rubio.

Richardson apuntó además que la relación va más allá del comercio y dijo que más de 20 millones de estadounidenses van a México a hacer turismo. También defendió la integridad de los inmigrantes mexicanos que están en Estados Unidos.

“La inmensa mayoría de ellos no son delincuentes violentos, son trabajadores y hacen grandes contribuciones”, dijo.

Alertó que las deportaciones indiscriminadas que se están viendo, podrían dañar seriamente las industrias de restaurantes, construcción, agricultura, seguridad y otras.

“Podríamos ver un colapso económico en Estados Unidos “, dijo.