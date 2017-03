¿Cuáles son los cambios que trajo a Cuba la reanudación de relaciones con EEUU ?

Danilo Maldonado Machado “El Sexto” , artista y activista por los derechos humanos en Cuba, explica cuál es la situación actual de los derechos humanos en Cuba

El artista y activista por los derechos humanos en Cuba Danilo Maldonado Machado “El Sexto”, está de visita en California, para promover sus obras y su defensa de los derechos humanos en Cuba, precisamente después de recuperar su libertad tras pasar 55 días encarcelado en Cuba sin que se le acuse en un debido proceso legal, y cuando se cumple un año de la visita de Obama a La Habana.

El grafitero a su vez tiene previsto asistir al Foro por las Libertades de Oslo (Oslo Freedom Forum) en mayo próximo a denunciar las violaciones de derechos humanos que se cometen en Cuba.

En diciembre de 2014, El Sexto fue arrestado cuando iba a montar un performance llamado “Rebelión en la Granja”, con dos cerdos decorados con los nombres de “Fidel” y “Raúl”. El artista permaneció encarcelado por 10 meses, sin un juicio. Finalmente fue liberado el 20 de octubre de 2015, debido a la presión de organizaciones que defienden los derechos humanos.

En 2015, Danilo Maldonado mereció el premio Vaclav Havel, otorgado por la Fundación para los Derechos Humanos a personas “que participan en la disidencia creativa, exhiben valor y creatividad para desafiar la injusticia y vivir en la verdad”, pero solo pudo asistir a recibir el reconocimiento en 2016.

¿Qué cambia en Cuba después de un año de la visita de Obama. Cuál es la situación de los derechos humanos en 2017 en Cuba?

Esa es una pregunta muy interesante, porque las personas creen que al comienzo de una relación va a cambiar algo, lo que no tienen en cuenta es que estamos hablando de las mismas personas que llegaron al poder matando personas, quitando, usurpando y adueñándose de todo a su alrededor. Cuando tú ves a un presidente que fue elegido democráticamente acercarse a este tipo de persona, sencillamente lo que le está dando es poder o legitimando esa delincuencia.

Pero más importante que eso, considero que lo más importante que hizo Obama durante su visita a Cuba es que es el primer presidente de EEUU que visita Cuba y se reúne con la disidencia, y eso le da un reconocimiento a ese movimiento por un cambio en Cuba a nivel mundial que antes no tenía. Eso fue interesante y fue bueno.

Por lo demás, valga la redundancia, no ha favorecido en nada a ninguna persona, y en materia de derechos humanos, menos.

En enero de este año te liberaron tras 55 días de encarcelamiento en condiciones brutales que hicieron temer por tu vida, ¿de qué delito te acusaron para que te arrestaran nuevamente?

En mi caso, por ejemplo, hace apenas tres meses que salí de prisión, por hacer una obra, por escribir un graffiti.

“Yo soy artista y me han detenido varias veces, me han secuestrado, me han golpeado y me han quitado el material de pintura sin explicación y no hay nadie que responda por esto”.

Son innumerables detenciones, registros, incautaciones, sin ninguna causa legal, esta última a la que me refiero es precisamente un encarcelamiento prolongado que ocurre después de la visita de Obama, después de reanudarse las relaciones entre Cuba y EEUU, y porque me niego a ser silenciado y dejar de usar mi arte para pedir la libertad para el pueblo cubano.

Nadie se siente más libre en Cuba, el cambio de la política de EEUU hacia Cuba no significa una mejoría para el pueblo cubano. Mientras sigan los mismos gobernantes, no hay cambios.

En cuanto a los derechos humanos en Cuba, sí se perciben progresos, en cuanto a que la reanudación de las relaciones, porque parece que el gobierno de Cuba tiene que respetar ciertos acuerdos, respetar ciertas normas, porque esto fue una exigencia.

Por ejemplo, esto permitió que los disidentes en Cuba, los activistas que luchan por un cambio democrático en Cuba, pudieran salir de Cuba a denunciar las violaciones de los derechos humanos, porque anteriormente estas personas dependían de que el gobierno cubano las autorizara o no a salir del país.

Por ejemplo, en la Novena Cumbre Anual de Ginebra para los DDHH y la Democracia realizada en febrero de 2017, yo hice una denuncia por las detenciones arbitrarias y sin proceso legal que se realizan en Cuba, y fue aceptada, ya podemos ver así cómo se puede avanzar en la exigencia de que cese la impunidad del gobierno de Cuba por reprimir los derechos humanos.

Maldonado explica que estas denuncias por violaciones de los derechos humanos, se han realizado caso por caso, hasta el momento él no conoce que se haya presentado una denuncia colectiva. En su caso personal, su denuncia fue aceptada por la Corte de Derechos Humanos en Ginebra, en el caso de la denuncia de Rosa María Payá por el homicidio de su padre, Oswaldo Payá, el líder opositor creador del Proyecto Varela y el Proyecto Heredia, que intentaba cambiar la Constitución de Cuba, y esto permite influir en las votaciones que sancionan a un país por sus violaciones de los derechos humanos, porque hasta ahora, los que representaban a Cuba en estos organismos internacionales eran designados por el gobierno, eran funcionarios.

Este cambio ocurre en 2011, cuando el gobierno de Cuba elimina el permiso de salida que era obligatorio para poder salir de Cuba, y esto es lo que permite se pueda denunciar lo que sucede en Cuba. Hasta ese momento, solo se conocía la “versión oficial”. Estamos hablando de un régimen que tiene todo el poder y todo el tiempo para manipular los hechos y prepararse a presentar un caso favorable de que ellos obedecen todas las reglas sin que nadie los contradiga.

Para poder presentar un caso que desmienta esa versión oficial de los hechos sostenida durante años, para poder demostrar que no es cierto que se respeten los derechos humanos, que se abusa del poder, se requiere preparación, porque ellos han tenido tiempo y recursos para vender la imagen que ellos desean.

Ahora ya es posible llegar a un tribunal y acusarlos, y que haya un voto contra un gobierno, y que si ese tribunal internacional estima que ese gobierno comete crímenes, también se les haga un proceso penal y que sancionen a esas personas que ocupan el gobierno de un país por un golpe de estado y cometen abusos de poder.

Ha sido la fuerza de las denuncias de la comunidad internacional, del mismo gobierno de EEUU, como en el caso de Alan Gross, lo que ha permitido que esto suceda. Porque el gobierno de Cuba nunca demostró que Alan Gross era un espía, aunque lo acusaba de ello y exigió el rescate de cinco espías cubanos a cambio de liberar a un ciudadano de EEUU injustamente acusado, sancionado y encarcelado.

¿Por qué insistes que en Cuba hay que enseñar a perder el miedo?

Yo no esperaba la reacción, la reacción que ellos tuvieron fue la que me demostró la fuerza que puede tener el graffiti, el arte en sí mismo, para demostrar cómo se violan los derechos humanos en Cuba.

Cuando puse la frase “Se Fue” cuando se murió Fidel, el delito que me acusan es de daños, que se castiga con una multa, nunca ir a prisión. Y si embargo, me encarcelan.

En el performance de los cerdos, ellos me acusaban de desacato, por faltarle el respeto a la autoridad, pero esto tampoco fue un proceso legal, porque el performance no se realizó, ellos me detienen antes de que lo haga, ellos no presentaron una acusación ante un tribunal, no hubo un juicio, pero lo que sucedió fue una prueba que todo el proceso fue una detención arbitraria con el objetivo de atemorizar a un artista, de sancionar una forma de pensar.

Lo peor de todo lo que sucede en Cuba es que esta represión va dirigida a la forma de pensar, es algo muy abstracto, no es ni siquiera contra la forma de actuar de una persona, es contra la forma de pensar, algo que es muy difícil de probar, estamos hablando de que ellos se sienten con el derecho de pararte en la calle o invadir tu casa sin una orden de registro y ocupar cuadros, bocetos, una agenda con direcciones y teléfonos. Ellos se sienten con el derecho de encarcelarte sin poderte acusar realmente de algo. En el caso del performance de los cerdos, ellos me encarcelan por mi forma de pensar, porque el performance nunca se realizó, ellos me detienen y me registran antes de que haga el performance.

Estamos hablando de un sistema que no quiere que pienses algo diferente de lo que ellos quieren que pienses, es muy complejo, muy difícil de probar en un proceso judicial, ante un juez. Estas detenciones arbitrarias son muy difíciles de verificar, porque nadie te acusa, no hay un crimen, no te presentan a un juez, porque si hicieran esto, podrías probar por qué te encerraron en la cárcel, nombrar a un defensor.

Es nefasto, es libre la creación artística, siempre y cuando no sea contra la Revolución. Más que contra la libertad de expresión, es un sistema que te castiga por ejercer el derecho a pensar libremente.

¿Cuál fue tu experiencia más positiva durante tu más reciente encarcelamiento?

Que pude ver la Cuba que actualmente está en las prisiones, que pude hablar con personas que están encarceladas sin que nadie las acuse, que pude ser testigo de que en las prisiones de Cuba están detenidas personas que en cualquier otro lugar del mundo estarían libres, y que las personas que están en el gobierno pueden hacer esto impunemente, sin que tengan que responder por eso.