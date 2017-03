Helen Ochoa cuenta cómo logró reinar en el mundo machista del regional mexicano

"Yo creo que en todo el mercado latino en si lo hemos visto como el género pop o urbano, hay mucho más hombres que mujeres"

Helen Ochoa es ahora una de las mayores exponentes de la música regional mexicana en Estados Unidos. Nacida en Fresno, California, dice que fue su tema ‘Ahora Soy de Él’, que nació de una pena de amor, es cuando sintió que el público se sintió identificado y la adoptó.

En exclusiva hablamos con esta guapa cantante que confiesa cómo logró abrirse paso en un mundo tan machista como el de la música del género que interpreta.

Pregunta: ¿Es muy difícil ser mujer en un género tan machista como el regional mexicano?

Helen Ochoa: Para empezar es muy difícil porque en mi género no hay uno para mujeres y uno para hombre, la desventaja que es una virtud también que es el ser mujer… De repente algunos programadores o de repente productores piensan que por lo general somos sentimentales, que a lo mejor nos vamos a enamorar, casar, tener hijos y no vamos a querer salir de la casa, pero hay mujeres como yo que salimos a buscar oportunidades y tocamos puertas… Es muy difícil para mujeres y hombres en total para que coloquen un sencillo es la parte más difícil.

Yo creo que en todo el mercado latino en si lo hemos visto como el género pop o urbano, hay mucho más hombres que mujeres, lo bonito es que estamos viendo esta puerta abrirse, y tumbar esa barrera. Hemos podido colocar ‘Ahora Soy Él’, canción más y más o cerca lo que es un top 30 en las listas popularidad de radio.

P: ¿Por qué crees que esta canción pegó tanto?

HO: Tiene mucho que ver con la identidad de la canción, el mensaje que lleva, tiene que ver con el amor y el desamor que a todos nos toca. El tema es una historia verídica, a mí me pasó, se me dio la oportunidad de poner las experiencias de uno en papel, poco a poco se dan las cosas, y esta persona me hirió de una manera súper fuerte, me sentí muy débil… Uno siente que el amor ya no va a llegar a la vida de uno,. Te hieren tan fuertemente que piensas que si así es el amor no lo quieres vivir más.

Pero de repente llega alguien que te muestra lo que es que te traten bien, bonito, que si existe el lado bonito del amor, el mensaje es de superación. Para las muchachas que siempre me escriben les digo lo mismo, me han pasado de cosas que no se pueden imaginar, pero he aprendido a dar la cara a los obstáculos. Siempre mi papá me ha dicho, la fortaleza es interna, nadie puede ser fuerte por ti. Yo tenía que valorarme a mi misma, y la agradezco a esta persona porque nació esta canción.

P: ¿Para ti escribir es una especie de terapia?

HO: Es una terapia que para mí es inigualable, quién no ha sufrido un rompimiento, a dónde vamos, vamos a la música, canciones que te animen o que te hagan sentir más el dolor, pero al final del día todos volvemos a lo mismo, vamos a la música. En mi caso es doble porque puedo poner los sentimientos en papel, y contar mi historia con la música, no solo se ha vuelto terapia sino que me llena y les encanta escuchar lo que le pasa a uno.

P: ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la reacción del público?

HO: Lo más impactante para mí es la reacción de los hombres, diciéndome que le gusta mi canción… Me dijo que estaba con su novia por 4 años, se iban a casar, y la novia lo dejó. Al poco tiempo la muchacha comenzó a salir con otro, él me dice que pensó que ya no iba a encontrar el amor, y encontró el amor de su vida con esta canción. Cuando viene de un hombre, en un mundo tan machista, es muy bonito.

P: ¿Qué sigue ahora para tu carrera después de este éxito?

HO: Nos falta tanto por hacer, tantos sueños por realizar, el día que pienses: “lo logré”… No es cierto, uno puede más, tengo tantas cosas que quiero… Ahora quiero viajar a México y tuve la oportunidad de cantar en el concierto de Marco Antonio Solís… Le dije a mi manager que quería regresar. La gente en México es distinta, me divertí tanto, es importante que vayamos. Ya en el verano vamos a ir a México. Es muy difícil, pero gracias a Dios se nos están abriendo puerta.

P: Tú naciste en Fresno, California, ¿por qué tanto amor a México?

HO: Ahí está mi gente, mis raíces, toda mi familia, lo he visto con compañeros de la música, y lo he vivido yo misma… Cuando te quieren, te quieren de verdad, yo nací aquí pero mis papás vinieron indocumentados… A mí no me conocían pero fue una experiencia tan bonita. Gritaban mi nombre sin conocerme, tenía ganas inmensas de quedarme y no regresarme.