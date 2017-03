Kelly asegura que “Dreamers” están a salvo y niega que DHS esté separando familias en la frontera

WASHINGTON.- El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, negó este miércoles que su agencia esté deportando a “Dreamers” o esté separando a madres y niños en la frontera, y anunció una próxima conferencia en Florida con líderes de Centroamérica sobre la seguridad regional.

Kelly se reunió durante más de una hora en el Capitolio con una veintena de senadores demócratas que expusieron sus preocupaciones sobre la nueva política migratoria de la Administración Trump.

En declaraciones a los periodistas, Kelly explicó que los 750,000 jóvenes indocumentados amparados al programa de “acción diferida” (DACA) de 2012 no son blanco de arrestos y deportaciones, y mantendrán su protección si no hacen nada que los descalifique.

“El estatus de DACA no es sólo un compromiso del gobierno hacia los llamados ´Dreamers´, sino de esa persona a obedecer la ley… No hemos arrestado durante mi mandato, no importa lo que lean, a alguien protegido por DACA”, aseguró Kelly.

Preguntado sobre la idea que sopesa el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de separar a madres de sus hijos en la frontera sur, Kelly afirmó que no es algo que esté haciendo la agencia, y a futuro lo haría en circunstancias extraordinarias.

Esas circunstancias, según explicaron los senadores, incluirían si la madre está enferma o herida y no puede cuidar a su hijo.

Kelly reiteró que estos inmigrantes son personas “abrumadoramente agradables”, y se embarcan en un trayecto hacia el Norte “extremedamente peligroso”, y lo que el gobierno pretende es disuadir la inmigración ilegal hacia EEUU.

“Lo que queremos es salvar vidas, alentando a las personas a que no entren en esa red de contrabandistas de personas”, precisó.

La seguridad regional y el combate a la inmigración ilegal serán los temas dominantes en un encuentro en Miami, antes del verano y que congregará a los mandatarios de los países del “Triángulo del Norte”, líderes religiosos, y empresariales, para discutir el avance de la Alianza para la Prosperidad, según Kelly.

El encuentro, pensado para disuadir la emigración ilegal mediante el desarrollo económico y la creación de empleos, estaría copresidido por México, y contaría con Colombia y Canadá como países observadores.

Frustración entre bambalinas

A la salida del encuentro, varios senadores, como Patty Murray, de Washington, y Kamala Harris, de California, mostraron “frustración” con las respuestas de Kelly.

“Estoy frustrado con lo que está pasando… le dije que (el DHS) no debe separar familias, particularmente cuando estas familias no han hecho nada malo”, dijo, por su parte, el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Schumer le presentó a Kelly tres casos de padres que no debieron ser deportados, y éste se comprometió a darle respuesta.

Por su parte, el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, dijo no estar “contento” porque, de acuerdo con sus prioridades, el gobierno está poniendo a todos los inmigrantes indocumentados bajo riesgo de deportación, y “esos no son hombres malos”.

Otros como el senador de Illinois, Dick Durbin, señalaron que al menos el secretario de Seguridad Nacional hizo un esfuerzo “de buena fe” para responder preguntas.

“Lo que queda por ver es qué pasará después, qué pasará con los Dreamers bajo DACA respecto a arrestos y deportaciones. El secretario nos dijo que a menos que hagan algo que los haga inelegibles a DACA, que estarán protegidos”, observó Durbin, quien aconsejó a los “Dreamers” renovar sus permisos.

Mientras, el senador demócrata de Delaware, Tom Carper, dijo que señaló la urgencia de atender las causas de la emigración “desde la raíz”, porque en Centroamérica muchas personas “llevan vidas de miseria, vidas horrendas, sin esperanza económica”.

“Tenemos a un secretario que sabe que si vamos a tener éxito, no será a través de la construcción de un muro, no será solo arrestando gente que cruza la frontera; será persiguiendo las causas de raíz, y él está comprometido con eso”, dijo Carper.

Kelly se reunió con líderes demócratas de la Cámara de Representantes, incluyendo varios del Caucus Hispano, hace unas semanas, pero esta era la primera vez que lo hacía con los del Senado.

La semana próxima, Kelly comparecerá ante el Comité de Seguridad Nacional del Senado.