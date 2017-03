Lamar Odom se arrepiente de sus excesos

El exbasquetbolista confiesa que las drogas aceleraron el fin de su carrera

Ha pasado casi un año y medio desde que Lamar Odom estuvo entre la vida y la muerte tras ser encontrado inconsciente en un burdel en las afueras de Las Vegas, Nevada a causa de una sobredosis que lo mantuvo en un coma inducido por varias semanas.

El exbasquetbolista, que ganó dos anillos de campeón con los Lakers, reconoció en una entrevista con US Weekly que las drogas afectaron su carrera en la NBA y su vida personal.

“Probablemente [las drogas] ayudaron a que mi carrera se terminara antes porque las drogas acabaron con mi impulso de querer entrenar y estar en forma”, reconoció Odom, quien estuvo casado varios años la estrella de reality shows, Khloe Kardashian.

Odom reconoció que durante algún tiempo ocultó a su esposa que consumía cocaína, pero ella lo descubrió dos años antes de su separación en 2013.

“[Ella] estaba decepcionada. Yo también. No sabía si yo estaba decepcionado porque estaba usando drogas o porque ella me había atrapado… No voy a decir que ello lo aceptó porque no es la palabra correcta. Lo mejor sería decir que lo toleró”, expresó el exjugador, quien también confesó estar arrepentido de haber sido infiel a Kardashian.

La pareja completó el proceso de divorcio el pasado mes de diciembre luego de que la celebridad apoyara en la recuperación a Odom, que al despertar del coma no recordaba casi nada y no podía moverse.

“Si hay algo de lo que me arrepiento cuando estuve casado, es de haber tenido varias relaciones con diferentes mujeres. Eso no era lo correcto”, aceptó Odom de 37 años de edad.

Ahora, Odom asegura estar libre de drogas tras completar su rehabilitación el pasado enero.

“Soy un milagro andante, no tuve más opción que hacerme más fuerte”, dijo sobre el episodio que casi le cuesta la vida en octubre del 2015.