Cinco puntos a observar en el regreso de la actividad en la Liga MX

Las emociones del fútbol mexicano se reanudan este viernes. Hay muy buenos encuentros durante todo el fin de semana

Después de una larga pausa por la fecha doble determinada por la FIFA para eliminatorias rumbo a Rusia 2018 y amistosos la vuelta a la acción en el fútbol mexicano genera buenas expectativas. Ciertos puntos que hay que seguir y no olvidar durante el fin de semana que comienza este viernes con el choque entre Veracruz y Cruz Azul en el puerto.

La racha de un ‘rebaño’ encarrilado

En las seis jornadas restantes del Clausura 2017, el líder Chivas vislumbra condiciones para mantener su buen paso y su racha de triunfos después de sendas victorias ante Toluca y Veracruz. Su plantel luce casi completo de cara al encuentro de la fecha 12 ante Morelia y el de la Fecha 13 ante Puebla: Javier ‘Chofis’ López se reporta listo, así como Alan Pulido, además del regreso de los seleccionados Orbelín Pineda y Osvaldo Alanís y la vuelta de Jair Pereira tras cumplir su castigo por aquél codazo a Fabbro, de Jaguares.

Quizás el encuentro que más debe preocupar al ‘rebaño’ de Almeyda es el que jugarán contra Tigres correspondiente a la jornada 10, suspendida por el parón arbitral y pendiente de jugarse el día 11 de abril.

¿El ‘Chaco’ tenía razón?

No se ha hablado mucho del Club América en los últimos días, de no ser por el lamentable ‘espectáculo’ que fueron a dar a San José, California con un equipo plagado de sub 18 para enfrentar a Morelia o por la frase que espetó Christian ‘Chaco’ Giménez y que es de uso común en México, tanto como el ‘Ódiame más’. Y es que las Águilas de Ricardo Antonio La Volpe sobrevuelan tierras de media tabla, particularmente el lugar 10, que por el momento los tiene fuera de la Liguilla.

El ‘Ame’ recibe el sábado en el Azteca al Monterrey, y la siguiente semana visita a los Xolos en la perrera del Estadio Caliente. Dos duelos que no pintan nada fáciles para el equipo de Coapa.

Batalla en el infierno

Veracruz y Monarcas mantienen su duelo particular en la porcentual que define al equipo que descenderá a la Liga Ascenso MX. El choque entre ambas escuadras del pasado 3 de marzo definió la quema, que por el momento saca más ámpula a los escualos (1.1053) que para su mala suerte se toparon con el líder Chivas, que los venció por 2-0 en la jornada 11. Sin embargo en seis juegos puede pasar cualquier cosa, así que ni Monarcas (1.1474), ni Jaguares (1.1684) pueden cantar victoria.

A Dorlan se le acaba el tiempo

Monterrey puede tener una motivación adicional para por fin trepar a lo más alto de la clasificación general por encima de las Chivas. Y es que su goleador Dorlan Pabón tiene apenas tres goles menos (5) que Nicolás Castillo (8), el chileno sensación con los Pumas capitalinos y quien encabeza el campeonato de goleo.

Si el colombiano quiere disputarle el trofeo de romperredes al implacable andino, tendrá que acelerar la marcha y de paso, ayudar a los Rayados a subirse a la cima de la tabla. Contra América parece la ocasión ideal este sábado.

En plena agonía Cruz Azul se da un ‘quemón’

Paco Jémez está en franca sequía de argumentos para intentar explicar en qué consiste la desgracia de Cruz Azul, que no la tiene nada fácil en el papel en sus siguientes encuentros. Este viernes visitarán en el Luis Pirata Fuente a un Veracruz sediento de victoria y ansioso de mejorar en la porcentual y una semana después en el estadio Azul a otro involucrado en la lucha por el no descenso: Morelia.

¿Será que estas son señales de su triste destino? En La Noria tienen que recordar que están a dos posiciones de sentir la candela del infierno en la porcentual.