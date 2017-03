Dos argentinos y un récord mundial: el detrás de escena de la fiebre que causó el trailer de It en YouTube

Andy y Bárbara Muschietti son el director y la productora de la remake de It, cuyo trailer obtuvo 78 millones de views en las primeras seis horas de su lanzamiento en la web

Doce horas después de publicar en YouTube el trailer de la remake de It, película de terror basada en el libro homónimo de Stephen King que marcó el cine de este género en los 90, sonó el teléfono de la producción del film: habían batido un récord de 78.7 millones de visitas en todo el mundo.

Los hermanos Andy y Bárbara Muschietti, director y productora de la película respectivamente, no daban crédito a la noticia. “La emoción es tremenda. No se esperaba esta repercusión”, dice Bárbara, desde Los Ángeles. Su hermano festejó a la distancia, desde Canadá, donde se encontraba filmando ayer la última escena de la película. Gran broche de oro para su trabajo el poder contar de antemano con los números que les garantizan un alto impacto.



“Ha superado las expectativas de todo el mundo. Yo estaba segura que el trailer iba a pegar, y la gente de marketing también, pero jamás nos hubiéramos imaginado esto. Ha sido tremenda la repercusión en redes, Trending Topic número uno en Twitter, Facebook, Reddit. Es aún más increíble si pensás que esta es una película relativamente pequeña. No es de presupuesto grande, es mediano. No hubo gastos en marketing para empujar la difusión. Por eso es más increíble que haya arrasado como lo está haciendo, ha superado inmensamente los números de proyectos de DC Comics, por ejemplo. Estamos como locos”, comenta la productora. Junto a su hermano, ya habían dado que hablar con otra película de terror en 2013, Mamá, con Jessica Chastain. Ahora, fueron a cumplir un sueño de la infancia. Eran fans de la historia creada por Stephen King, habían visto la película y la serie, y se habían propuesto conseguir tener en sus manos la remake. Los obstáculos no tardaron en aparecer. Warner Bros. intenta desde hace diez años ponerse con este proyecto. Luego, se supo que sería Cary Fukunaga (True Detective, Jane Eyre) el encargado de dirigirla y adaptarla, pero no logró ponerse de acuerdo con la producción y finalmente decidió no seguir adelante. Fue entonces que Andy y Bárbara se lanzaron a la caza del proyecto sin líder. Y lo consiguieron. El rodaje comenzó el año pasado y acaba de concluir. Se trata de la primera de dos películas. “El lanzamiento del trailer coincidió además con CinemaCon, el encuentro en Las Vegas en que los estudios presentan los proyectos y ha sido salvaje la repercusión”, dice Bárbara sobre el exitosísimo día de ayer para su trabajo.

Consultada sobre los motivos de semejante recepción, Bárbara repasa el recorrido de la historia: “It, aparte de ser una novela icónica, en los Estados Unidos dejó una marca tremenda porque a la miniserie que salió en el 91, la vio todo el mundo. Había muchos menos canales y contenidos, y la vio toda una generación que ahora son adultos y que tienen una conexión con la miniserie inmensa”. Sin embargo, Muschietti reconoce que cuando se supo que se haría la remake, los fanáticos de la miniserie pusieron el grito en el cielo y recibieron muchos mensajes negativos de los haters en las redes sociales. “Aún cuando era una miniserie que no habían visto desde hacía 25 años, al principio se quejaban mucho. Pero desde que empezamos a sacar material de a poco, tuvo muy buen recibimiento. Además tuvimos la suerte que Stephen King la empujara por Twitter. Eso hizo que los fans se quedaran tranquilos”.

-¿Pudieron mostrarle el trabajo a Stephen King?

-Le mostramos la película hace un par de semanas en un screening sólo para él y fue increíble. Le dijo en un mail a Andy que la película le había parecido brillante y que superó todas las expectativas.

-¿Cómo es esta adaptación? ¿Cómo la aggiornaron?

-Lo movimos unos 30 años. Desglosamos el libro de King en dos: la primera parte que es sobre los chicos, y que originalmente era en los 50, la situamos en los 80, y la segunda parte, los adultos, en la etapa actual. Más allá de haber cambiado la época, la historia tiene más vigencia que nunca, porque la novela es sobre qué es lo que le sucede a una sociedad que no enfrenta sus miedos, que decide mirar para un costado o tapar la cabeza en la arena. En este momento en el país en que estamos viviendo, está pasando exactamente eso, tenemos a un Pennywise (protagonista de la película) fantástico como cabeza de gobierno y la gente creo que se está empezando a despertar. O al menos eso es lo que esperamos todos.

-Como argentinos radicados en los Estados Unidos, ¿ven su trabajo afectado por las políticas migratorias de Donald Trump?

-Vivimos en California que es un Estado anti Trump. Yo creo que los americanos no se quieren cerrar a los inmigrantes, creo que es un grupo mínimo en todo el país el que lo quiere.