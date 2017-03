Guardia Nacional Bolivariana agrede a periodista Elyangelica González

Así agredió la Guardia Nacional Bolivariana, a la periodista @elyangelicanews en la mañana de este viernes, mientras cubría la protesta que se llevaba a cabo en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia. Sintoniza #TVVenezuela #ENVIVO con toda la información.

