Los inmigrantes pueden informarse, prepararse y defender sus derechos ante redadas de inmigración

Abogada y líder comunitaria Angela Sambrano responde a sus dudas y preguntas sobre encuentros con ICE, los derechos que tienen los indocumentados y otros inmigrantes y qué hacer para luchar contra un arresto y deportación, en el primer episodio de la serie #ConoceTusDerechos con La Opinion

Las familias donde hay personas indocumentadas pueden y deben prepararse para cualquier eventualidad antes de llegar a enfrentarse a agentes de inmigración, acudiendo a charlas informativas, consultando con ayuda legal y sabiendo cuáles son sus derechos, explicó la abogada y líder comunitaria Angela Sanbrano durante el primer evento #ConoceTusDerechos con La Opinión.

Durante una discusión en vivo en la página de Facebook de La Opinión este jueves, en la que Sanbrano respondió a preguntas del público y dio consejos sobre qué hacer en estos tiempos de crisis y de actividad, la activista indicó que, a menudo, la mejor protección es conocer ciertos derechos y aplicarlos.

Dijo Sanbrano que ha sabido de casos en los que simplemente con hacer valer sus derechos, un inmigrante ha podido defenderse de un arresto en un momento dado.

Aquí está de nuevo el video del encuentro:



A continuación, resumimos algunos de los consejos que Sanbrano dio durante el evento y añadimos una serie de recursos online y números importantes de teléfono para información necesaria.

No abrir la puerta si no sabe quién está tocando

“Primer regla que hay que internalizar es: no abras sin saber quién toca. Especialmente si llegan entre 4 y 6 de la mañana”, dijo Sanbrano.

Los agentes de ICE usualmente llegan en horas de la mañana buscando a alguien en particular. A menudo anuncian que son “policía” pero la policía y ICE tienen uniformes muy distintos.

ICE lleva uniformes negros con letras blancas que dicen ICE and POLICE. Familiarícese con los uniformes de su policía local y vea si puede cómo están vestidos, antes de abrir.

A menudo los agentes de ICE se identifican solo como POLICIA, ocurrió en las redadas de Febrero 10, y la ciudad de Los Ángeles se quejó directamente al gobierno federal de este hecho, que confunde las tareas de los agentes federales con las de policía local, que no tienen nada que ver la una con la otra.

“Hay que pedirles una orden judicial firmada”, explicó Sanbrano. El papel debe tener la firma de un juez y el nombre de la persona que están buscando. También revisar la fecha, las órdenes judiciales caducan luego de 14 días.

La abogada recomendó que si no tienen una orden judicial no abra aunque ellos digan que no la necesitan. “Ya tenemos varios casos en que la gente no ha abierto la puerta y los agentes se han ido”, apuntó.

Si lo interrogan agentes de ICE solo diga su nombre.

Si se encuentra con agentes de ICE en cualquier circunstancia (en la calle o en cualquier otro sitio) y le empiezan a hacer preguntas SOLO DIGA SU NOMBRE.

Le van a preguntar más cosas, dice Sanbrano. “Tienen maniobras para intimidar y sacar información”, explica la activista. “Pero si le preguntan cómo entró o de donde es y les dice, eso puede ser un problema”.

El derecho a guardar silencio durante un arresto para no dar información que pueda incriminarlo está garantizado por la Quinta Enmienda de la constitución. Esto aplica también para indocumentados, dijo Sanbrano.

La razón por la cual uno guarda silencio es para dar tiempo a hablar con un abogado y protegerse. “Si tienes una orden de deportación es posible que con un buen abogado puedas tener una defensa”, dijo la activista. “Por eso es mejor no hablar más de la cuenta y no facilitar una posible deportación”.

También recomendó tener a mano una de las tarjetas de “derechos” que están distribuyendo grupos pro inmigrantes. Estas son tarjetitas impresas en inglés y español que sirven para entregárselas al agente en cuestión y que señalan que la persona invoca su derecho a no hablar y consultar a su abogado.

En la sección de recursos al final de esta nota damos enlaces para imprimir, pedir o bajar a su teléfono una copia de este tipo de tarjetas, diseñadas por organizaciones de ayuda legal.

Acudir a charlas y a clínicas de ayuda legal

Organizaciones no lucrativas, iglesias y otros grupos, están constantemente realizando charlas gratis con abogados y expertos para dar consejos más específicos sobre cómo protegerse de la actividad de las autoridades migratorias etc.

Este tipo de charlas se están dando con regularidad en todo el país y son la forma más efectiva de obtener información, tener un consejo legal sobre su caso específico y formar grupos de apoyo o redes de respuesta rápida de inmigrantes que se encuentran en la misma situación y se unen para actuar en caso de redadas.

Sanbrano dijo que no es raro que una persona indocumentada tenga posibilidades de legalizar su situación y no lo sepa.

“Es muy difícil dar consejos legales a personas de las que no conocemos todos sus antecedentes”, dijo Sanbrano ante numerosas preguntas de la audiencia sobre sus casos personales. “Es preciso ir directamente con un abogado para exponerle la situación específica de la persona o familia, aunque usted crea que califica para un beneficio porque todo va a depender de cómo entró al país, si tiene antecedentes penales, etc”.

La Constitución protege a todos en los Estados Unidos

Aunque hay quienes creen y sostienen que los indocumentados no tienen ningún derecho y que la constitución no los defiende, no es así. La Constitución defiende a toda persona que esté en el territorio nacional y si no se conocen esos derechos no pueden ejercerse. Pero existen, señaló Sanbrano.

Entre los derechos que pueden ser útiles al inmigrante están los de guardar silencio (quinta enmienda), los de organizarse (primera enmienda) y los de evitar cateos y arrestos sin razón (cuarta enmienda).

“Usemos los derechos que tenemos y seamos inteligentes. Sobre todo, es preciso estar preparados”, apuntó Sanbrano.

La serie Conoce Tus Derechos con La Opinión seguirá por FB Live cada jueves a las 4 de la tarde hora de Los Ángeles, con artículos y recursos en el periódico impreso y LaOpinion.com

Recursos para inmigrantes sobre como protegerse e informarse

Para encontrar donde está detenida una persona arrestada por ICE

Ir a esta página y llenar el formulario online. Asegúrese de tener el número A (número que da inmigración si ha tenido algún tipo de contacto con agencias de inmigración), nombre y/o fecha de nacimiento de la persona para encontrar donde está detenido.

https://locator.ice.gov/odls/homePage.do

Como encontrar asesoría legal gratis o de bajo costo

https://www.justice.gov/eoir/list-pro-bono-legal-service-providers-map

(Pinche o apriete sobre el estado donde vive en el mapa para bajar lista de organizaciones y abogados)

En California

https://www.justice.gov/eoir/file/ProBonoCA/download

En Nueva York

https://www.justice.gov/eoir/file/ProBonoNY/download

En Texas

https://www.justice.gov/eoir/file/ProBonoTX/download

De la Asociación Americana de Abogados de Inmigración:

http://ailalawyer.com/

o el teléfono

Conoce tus derechos-español:

Todo lo que debes saber sobre tus derechos frente a ICE

http://iamerica.org/es/conozca-sus-derechos

Unión de Libertades Civiles, los derechos de los inmigrantes

https://www.aclu.org/files/kyr/MKG17-KYR-PoliceImmigrationFBI-OnePager-Spanish-v01.pdf

Qué hacer si te para ICE (VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=MB1VEwmoEpE&feature=youtu.be

¿Cómo encontrar un abogado de inmigración?

http://www.ailalawyer.org/spanish/default.aspx

¿Qué hacer si la policía, agentes de inmigración o el FBI te detienen?

https://www.aclu.org/know-your-rights/que-debe-hacer-si-la-policia-agentes-de-inmigracion-o-el-fbi-lo-detienen

Imprima su propia tarjeta de derechos. Si lo detienen, entregue esta tarjeta al agente y no diga sino su nombre. (Imprímela tu mismo)

https://www.ilrc.org/sites/default/files/resources/red_card-spanish-biz_template-20170327v2.pdf

Imprime la tarjeta de derechos para dar a un agente de Ice si te detienen

http://iamerica.org/es/conozca-sus-derechos#save card to phone

Know your rights-English language resources:

https://www.nilc.org/get-involved/community-education-resources/know-your-rights/

Download the Deportation Defense Card

https://unitedwedream.org/thank-deportation-defense-card-handy-phone/

Get the red card (similar as above)

https://www.ilrc.org/red-cards

Your rights when encountering agents

https://www.nilc.org/wp-content/uploads/2016/11/Rights-No-Matter-Who-Is-Pres-2016-11-10.pdf

How to find an immigration lawyer

http://www.ailalawyer.org/

If you need help at an airport

https://www.airportlawyer.org/